Hier findet ihr Anregungen und Tipps aus unserem Newsletter, die man vielleicht nicht immer braucht, aber die das Leben ein bisschen schöner machen!

Tipps im April 2021:

Meet Frida Kunstwalks

Museen und Galerien wirken gerade so weit entfernt wie nie. Wenn wir schon nicht am Wochenende durch die Räume von Kusntschaffenden schlendern können, kommt die Kunst eben zu uns. Das dachten sich zumindest die jungen Künstler*innen von "Meet Frida": Sie haben in ganze Deutschland Kunstspaziergänge vorbereitet. In Laipzig, Frankfurt und Berlin kommt man nun an großen Plakatwänden vorbei. Wer sich in ein Kunstwerk verliebt, kann es auch online kaufen. Mehr Infos gibt es hier.

Spielen mal anders

Genug online gekniffelt oder Galgenmännchen gespielt? Dann kommt hier die Online-Spiele-Alternative für den Lockdown Nr. 3550 : Wavelenght. Ziel des Spiels ist es, das Gegenüber möglichst gut einzuschätzen. Das geht zu zweit, aber besonders gut auch in der Gruppe – alles digital natürlich. Eine Desktop-Version gibt es hier.

Neues Frauenbild malen

Auch malen hilft dem Gehirn sicher gegen den Corona-Blues: Dazu biete sich der Akt-Mal-Workshop der "The Female Company" und der Plattform "The Floox" wunderbar an. Mit "Nakeducation" bekommt man Farbe und Co nach Hause geliefert – Aktmodelle und spannende Aufklärung über den weiblichen Körper inklusive. Entworfen wurde die Box von Influencerin Dariadaria und der Designerin Laura Karasinki. Ihr Ziel: Brüste und Vulven so zeichnen, wie sie wirklich aussehen!

Ahnen-Einfluss

Welchen Einfluss hat die Gesellschaft und unsere Familie auf unser Leben? Mit dieser Frage beschäftig sich Kaja Andrea Otto in ihrem Buch "Du bist die Antwort auf deine Fragen – Mit Ahnenarbeit zu deiner kraftvollen Lebensvision". Ihre Idee: Schon die patriarchalen Strukturen in unserer Vergangenheit wirken sich auf unsere Zukunft aus. Ahnenforschung mal anders.

Nimm das, Maske!

Und weil wir alle gerade ein bisschen Farbe im Leben brauchen, hat "The Strategist" eine Liste mit Masken-echten Lippenstiften zusammengestellt. Und eins ist sicher: der Lippenstift wird nicht nur unter der Maske halten, sondern wir können ihn auch noch gebrauchen, wenn Masken schon längst Geschichte sind!