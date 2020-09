27. Oktober: BRIGITTE Academy Talk: Frauen an die Spitze – so klappt’s!

Nur jede dritte Führungskraft in Deutschland ist weiblich – woran liegt das? Darüber diskutieren wir im kostenlosen Livestream mit Janina Kugel und Katy Roewer am 27. Oktober.

Homeoffice, Kita-Zuschüsse, Mentoring-Programme – um die Karriere ihrer Mitarbeiterinnen zu befeuern, lassen sich Firmen eine Menge einfallen. Das zeigt die aktuelle BRIGITTE-Arbeitgeberstudie (alle Ergebnisse und die Liste der „Besten Arbeitgeber für Frauen“ gibt’s ab 23.9. hier: www.brigitte.de/besterbeitgeber).

Trotzdem tut sich gerade an der Spitze ernüchternd wenig: Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist eine Frau. Woran liegt’s? Was muss sich ändern? Darüber und über die spannendsten Ergebnisse unserer Studie diskutieren wir am 27.10. um 18:30 Uhr mit Janina Kugel, Aufsichtsrätin, Beraterin und Mitglied unseres Studienbeirats, und Katy Roewer: Als Personalvorständin von Otto vertritt sie eine Firma, die besonders gut bei unserer Umfrage abgeschnitten hat. Seien Sie dabei und stellen Sie Fragen! Die Teilnahme ist kostenlos.

Event Infos

Wann: Dienstag, 27. Oktober 2020 18:30 – ca.20:00 Uhr

Tickets Kostenlos Link zum Live-Stream.

Hashtag #bestearbeitgeberfuerfrauen

Diskussionsteilnehmerinnen:

Janina Kugel, Aufsichtsrätin, Senior Advisorin und Rednerin



Bis Anfang 2020 verantwortete Janina Kugel als Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands weltweit den HR-Bereich der Siemens AG. Ihre Karriere begann sie nach dem VWL-Studium im Management Consulting bei der Unternehmensberatung Accenture, bei Siemens hatte sie vor ihrem Vorstandsposten verschiedene Führungsfunktionen im In- und Ausland inne. Kugel ist aktive Unterstützerin vieler Diversity-Initiativen, Mitglied des Kuratoriums der Hertie School of Governance und des International Advisory Boards der IESE Business School sowie Co-Vorsitzende des BDA Digitalrats, Mitglied im Innovation Council des Staatsministeriums für Digitalisierung und im Rat der Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in München.

© Simon Katzer

Katy Roewer, Bereichsvorständin Service & HR bei der Otto GmbH & Co KG



Ihre Karriere startete die Diplom-Kauffrau als Consultant bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. 2001 wechselte sie zu Otto, wurde dort erst Abteilungsleiterin und 2007 Direktorin für den Bereich Konzerncontrolling/Beteiligungen. Seit 2015 verantwortet sie als Bereichsvorstand Service die Themen Kundenservice, Logistik, Finanzen, Controlling und Personal. Roewer ist verheiratet, hat einen sechsjährigen Sohn und seit dessen Geburt ganz bewusst jeden Montag frei.

© Julia Knop

Moderation: Kristina Maroldt BRIGITTE-Redakteurin Gesellschaft, Job, Reportage, Verantwortliche BRIGITTE-Studien



Kristina Maroldt kümmert sich bei der BRIGITTE um Job- und Gesellschaftsthemen, verantwortet die BRIGITTE-Studien und gestaltet die Events und Formate der BRIGITTE Academy mit. Vorher hat sie die Deutsche Journalistenschule besucht und u.a. für „Spiegel“, „Zeit“ und „Süddeutsche Zeitung“ gearbeitet. Sie interessiert, was Menschen antreibt und was sie bewegen. Gleichberechtigung – im Großen und Kleinen. Und: wie wir unsere Arbeitswelt menschen- und familienfreundlicher machen können.