Der BRIGITTE Academy Style Day @Home findet nicht statt. Aber kein Grund zu trauern: Denn das Datum für den nächsten Style Day steht bereits.

Liebe Style Day-Fans,

schweren Herzens werden wir den Brigitte Style Day @home im April auf Grund der unsicheren Lage rund um das Coronavirus absagen müssen. Dafür freuen wir uns umso mehr, euch den neuen Termin für den nächsten BRIGITTE Academy Style Day nennen zu können: Tragt euch den 13. November 2021 schon mal dick in eure Kalender ein. Denn auch im November erwartet euch ein ganzer Tag voller spannender Workshops, Styling-Tipps und Inspirationen, die das Beauty- und Mode-Herz höherschlagen lassen. Wieder mit dabei sind natürlich unsere BRIGITTE-Redakteur*innen sowie weitere Expert*innen aus den Bereichen Fashion und Beauty. Erleben könnt ihr den Style Day ganz bequem vom eigenen Sofa, oder – und darauf hoffen wir sehr – live mit uns im Verlagshaus in Hamburg.

Um frühzeitig über den Ticketverkaufsstart informiert zu werden, schreibt uns bis zum 1. September 2021 gerne eine Mail unter styleday@brigitte.de und lasst euch schon jetzt auf unsere Warteliste setzen.* Somit nehmt ihr auch automatisch an der Verlosung für 2x1 Freundinnenticket für eine digitale Teilnahme am Style Day im November teil. Es lohnt sich also, up to date zu bleiben!**

Auf Instagram könnt ihr euch unter @brigitteacademy vorab schon einen Eindruck von unserem letzten Style Day @home machen. Wir freuen uns auf euch!

Viele Grüße,

Euer BRIGITTE Academy Team

*Beachtet bitte, dass die Warteliste keine verbindliche Zusage oder ein Anspruch auf ein Ticket bedeutet.

**Wenn ihr euch auf die Warteliste setzen lasst, willigt ihr ein, dass euer Name sowie eure E-Mail-Adresse gespeichert werden, um euch per E-Mail über den Ticketverkaufsstart des Style Days im November 2021 sowie im Falle eines Gewinns bei unserer Verlosung zu informieren. Eure Daten werden direkt nach den Informations-Mailings wieder gelöscht und auch zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben. Für detailliertere Information findet ihr hier die Datenschutzhinweise von BRIGITTE.de.