Nach den erfolgreichen vergangenen Jahren geht der BRIGITTE Style Day am 7. November in eine neue Runde – und zwar digital direkt bei euch zu Hause. Ihr wollt dabei sein? Dann haben wir hier alle Infos.

Der BRIGITTE Style Day in den vergangenen Jahren war ein Riesenerfolg. Innerhalb weniger Tage waren alle Tickets ausverkauft. Hunderte Frauen kamen aus ganz Deutschland angereist, um dabei zu sein. Das Verlagshaus am Hamburger Hafen war in eine Beauty- und Styleplaza verwandelt worden, die einiges zu bieten hatte. Profi-Visagis-ten, Designer und die Mode- und Beautyredakteurinnen der BRIGITTE verrieten den Teilnehmerinnen, wie sie ihren Teint zum Strahlen bringen, wel-ches Kleid ihrer Figur schmeichelt oder welcher Schmuckstil zu ihnen passt.

Auch 2020 wollen wir auf den BRIGITTE Style Day nicht verzichten. Nur leider dürfen wir unsere Leserinnen in diesem Jahr nicht zu uns in den Verlag einladen. Deshalb kommen wir zu euch: Am 7.11.2020 beim ersten BRIGITTE ACADEMY Style Day@home. Euch erwartet ein tolles Programm mit Beauty-Workshops, u. a. mit Sensai und Juvéderm, Talks und Inside-Infos aus der BRIGITTE-Redaktion und vielem mehr. Damit die Vorfreude noch größer wird, bekommen alle Teilnehmenden vorher eine Goodie Bag zugeschickt! Also schnappt euch eure Freundinnen und ab aufs Sofa! Wir freuen uns schon auf euch!

Und jetzt noch mal alle Infos zum Überblick:

Wann: Samstag, 7.11.2020

Wo: Online – wo immer ihr möchtet

Tickets: 39 Euro, der Ticketverkauf startet am 7.10.2020 um 10 Uhr hier

Schnell sein lohnt sich, die Tickets sind begrenzt!

