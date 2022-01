What the Finance? #53 Inflation und Unsicherheit: Wie gehe ich mit Finanz-Ängsten um?

Podcast What the Finance? #53 Inflation und Unsicherheit: Wie gehe ich mit Finanz-Ängsten um?

In dieser Folge von "What the Finance" spricht Host Anissa mit Constanze Hintze zum Thema Inflation und klärt Fragen rund um Veränderungen in der Finanzwelt.

Seit Monaten heißt es “die Inflation steigt”. Aber was steigt da überhaupt, wenn wir doch eigentlich weniger für unser Geld bekommen? Was ist eigentlich eine Inflation, woher kommt so etwas und was macht das mit meinem Geld?

Podcast-Host Anissa Brinkhoff und Gästin Constanze Hitze nutzen das Phänomen Inflation um über die Bedeutung und den Wert von Geld zu sprechen, um Ängste zu analysieren und Lösungen zu finden. Constanze Hitze ist seit 2005 Geschäftsführerin der Frauen-Finanzberatung Svea Kuschel+Kolleginnen und arbeitete davor in verschiedensten Berufen in der Finanzwelt. Mit mehreren Jahrzehnten Berufserfahrung in der Finanzbranche hilft sie, Entiwcklungen und Fragen einzuordnen, vermittelt Wissen, um die aktuelle Wirtschaftssituation besser verstehen zu können und zu lernen, wie wir uns jetzt verhalten sollen.

