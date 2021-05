What The Finance? #38: Learnings und Finanz-Tipps von der Wall Street Reporterin Sophie Schimansky

What The Finance? #38: Learnings und Finanz-Tipps von der Wall Street Reporterin Sophie Schimansky

Ist es an der Wall Street wirklich so verrückt, wie es uns Filme glauben lassen? Was hat Sophie an der Wall Street gelernt – und wie informiert sie sich zu Investments?





Zu Gast ist in dieser Podcastfolge Sophie Schimansky, die als Reporterin von der Wall Street, also der Börse New Yorks arbeitet. Sie schreibt und spricht über Börsen und Wirtschaftsthemen für verschiedene Medien und hat einen eigenen Börsen-Podcast. Sie ist also richtig nah dran am Finanz- und Wirtschaftsgeschehen der USA und erzählt Host Anissa, welche Entwicklungen sie dort beobachtet, was die Wall Street ihr beigebracht hat, wann sie selbst mal wirklich Angst um die ihre Investitionen hatte, wie sie privat mit dem Thema Finanzen umgeht und wie sie sich über Investments selbst informiert.

Hier gibts "What The Finance?"

Zu hören ist der Podcast auf AudioNow, Spotify und iTunes. Zu jeder Episode veröffentlicht Anissa Content auf Instagram, damit die Hörerinnen unter den Posts diskutieren, Fragen stellen und sich vernetzen können. Zusätzlich gibt’s dort Tipps für weitere Finanz-Lektüre auf brigitte.de und die Finanz-Events der BRIGITTE Academy.