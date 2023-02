"What the Finance?" – der Finanz-Podcast für Frauen mit Host Sabrina.

Im Podcast „What The Finance?“ trifft sich Host Sabrina mit Expert:innen aus der Finanz-Branche. Sie sprechen über Trend-Themen, Glaubensfragen und tauschen gegenseitig ihr Wissen aus. Denn das ständige Schlauer-Werden, das klappt am besten gemeinsam!

Wie fühlt es sich an, mit Geld umzugehen? Auch mit richtig viel Geld? Sind Reichtum und Vermögen immer das Ziel? Macht Geld glücklich und – wenn ja, wie? Wenn du Lust hast, deine Finanzen in die Hand zu nehmen und neue Dinge zu lernen und auszuprobieren, dann bist du bei "What the Finance" genau richtig. Denn: Wer die eigenen Finanzen meistert, erreicht Unabhängigkeit und Freiheit! Und nebenbei kann das auch ganz schön viel Spaß machen.

"What the Finance": Der Finanz-Podcast für Frauen von Frauen

Von der kleinen Anlage über Nachhaltigkeit, NFTs bis zur Privatinsolvenz, Geld in der Partnerschaft und dem Anlernen unserer Kinder: In diesem Podcast bespricht euer Host Sabrina Marggraf Folge für Folge mit spannenden Persönlichkeiten, was ihr wissen wollt, um euch in Sachen Finanzen sicher zu fühlen. Immer mit tollen Frauen, aber bestimmt auch mit tollen Männern.

Sabrina ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Frankfurt. Sie berichtet seit vielen Jahren für n-tv von der Börse und ist so immer live dabei, wenn neue, spannende Themen auftauchen. Sie hat nach über zwei Jahren "What the Finance"-Gründerin-Anissa als Host des Podcast abgelöst und steigt jetzt mit euch noch tiefer in die Finanz-Welt ein. Deshalb: Machen wir uns gemeinsam auf den Weg, um zu lernen, neue Aha-Momente zu feiern und die Dinge rund ums Geld noch besser zu verstehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Vorhang auf!

Neue Folge #82 Ehevertrag: Sollte man Liebe vertraglich regeln?

In guten wie in schlechten Zeiten – die Vorstellung einer Ehe ruft in den Köpfen vieler eine romantische Vorstellung hervor. Doch was, wenn es zur Scheidung kommt? Sollte ich meine Liebe vertraglich regeln? In unserer neuen Folge widmen sich Sabrina Marggraf und Ilka Heigl dem Thema Ehevertrag.

Hier gibts mehr Folgen von "What The Finance?"

Den Podcast findest du hier – zum direkten Weiterhören im Podcast-Player deiner Wahl. Ihr habt eine Frage an unsere Moderatorin? Ihr findet Sabrina auf Instagram unter @sabrina_marggraf_official.

