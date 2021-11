So feierte Katzenberger-Tochter Sophia Bühnenpremiere

Ihren ersten Show-Auftritt feierte Sophia Cordalis als Engel. Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" war die Sechsjährige einer der Stars.

Florian Silbereisen (40) hat am Samstagabend in seiner Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" viele prominente Gäste begrüßt. Einer von ihnen war erst sechs Jahre alt und feierte seine Show-Premiere: Sophia Cordalis. Zusammen mit ihren Eltern Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) trat sie in der Primetime-Sendung auf.

Lucas Cordalis zog Frau und Tochter vor weihnachtlicher Kulisse in einem Schlitten auf die Bühne. Dann stimmte er mit Daniela Katzenberger, die ein dunkles Glitzerkleid trug, den Klassiker "Jingle Bells" an. Sophia bezauberte im weißen Engelskostüm und leistete gemeinsam mit zwei weiteren Kindern ihren Eltern auf der Bühne Gesellschaft. Am Ende des Auftritts gab es für Daniela Katzenberger noch einen Kuss von ihrem Ehemann. Und ihre Tochter verriet Florian Silbereisen, dass sie vor der Show aufgeregt gewesen sei. Auch eine kleine Schneeballschlacht war noch zu sehen.

"Musik im Blut"

Schon im Vorfeld hatte Vater Cordalis verraten, dass er "stolz wie Oskar auf Sophia" sei. "Bei dem Auftritt habe ich ein Tränchen im Auge", sagte er "Bild". Zudem ist er sich sicher: "Costa schaut uns von oben zu und ist genauso stolz wie ich auf seine Enkelin." Sophias Großvater, Schlagerstar Costa Cordalis, verstarb 2019 im Alter von 75 Jahren. Ob Sophia in die Fußstapfen ihres berühmten Opas schlüpfen will? "Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt", so Cordalis. "Sophia hat einfach Musik im Blut."