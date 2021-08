Monica Lewinsky vertraut sich Linda Tripp im dramatischem Teaser zur dritten Staffel der Serie "American Crime Story: Impeachment" an.

Der Pay-TV-Kabelsender FX gewährt einen neuen Einblick in die kommende Serie "American Crime Story: Impeachment". In einem Teaser, den unter anderem "Deadline" zeigt, sind Schauspielerin Beanie Feldstein (28) als Monica Lewinsky (48), ehemalige Praktikantin im Weißen Haus, und Sarah Paulson (46) als Linda Tripp (1949-2020), ehemalige Pentagon-Angestellte, zu sehen. Im Mittelpunkt des neuesten Clips steht ein vertraulicher Moment zwischen den beiden.

Der Teaser ist ein Vorgeschmack auf die mitgeschnittenen Gespräche, die beinahe zum Ende der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten (1993-2001) Bill Clinton (74) geführt hätten. Von Fragen über die Beziehung zwischen Lewinsky und Clinton bis hin zu denen über das berüchtigte befleckte blaue Kleid bereitet der Clip die Zuschauer auf die Untersuchung eines der umstrittensten Momente der US-Präsidentschaft vor.

"Diese Person hat mich geküsst", flüstert Feldsteins Monica. "Erzähl mir alles", antwortet Paulsons Linda. "Das blaue Kleid, es wäre klug, es ungereinigt in Ihrem Besitz zu behalten", fährt Tripp fort. Der Filmausschnitt endet mit einer dramatischen Konfrontation der beiden Frauen. "Mein Leben ist vorbei", sagt die Praktikantin.

Monica Lewinsky ist Co-Produzentin

Die dritte "American Crime Story"-Staffel basiert auf dem Buch von Jeffrey Toobin (61) "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President" (2000). In den Hauptrollen spielen Clive Owen (56) als Bill Clinton, Annaleigh Ashford (36) als Paula Jones (54), eine ehemalige Staatsangestellte in Arkansas, und Billy Eichner (42) als Journalist Matt Drudge (54).

Michael Uppendahl ("American Horror Story") führt Regie und ist ausführender Produzent. Weitere Produzenten sind unter anderem: Monica Lewinsky, Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Jemima Khan (47) und Brad Falchuk (50).

Die erste Episode der neuen Staffel trägt den Titel "Exiles" und wird am Dienstag, den 7. September 2021 bei FX ausgestrahlt. Deutschlandpremiere feiert die Serie am Dienstag, den 28. September um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic. Die acht Episoden erscheinen dann wöchentlich.