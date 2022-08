© RTL / 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis (v.l.) in "And Just Like That...".

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Der genaue Termin der Free-TV-Premiere steht fest

"And Just Like That..." ist die Free-TV-Premiere bekannt. Schon im September kommt die "Sex and the City"-Fortsetzung zu VOX.

Mit "And Just Like That..." hat die Kultserie "Sex and the City" im Dezember des vergangenen Jahres ihre vielbeachtete Fortsetzung spendiert bekommen. Musste man bislang noch zahlender Sky- beziehungsweise Wow-Kunde sein, um die neuen Großstadt-Abenteuer von Carrie (Sarah Jessica Parker, 57), Miranda (Cynthia Nixon, 56) und Charlotte (Kristin Davis, 57) zu erleben, naht die Free-TV-Erlösung. Wie Sender VOX mitgeteilt hat, feiern die zehn Episoden von "And Just Like That..." ab dem 13. September ihre Premiere im frei empfangbaren Fernsehen.

Immer dienstags ab 20:15 Uhr und jeweils in Doppelfolgen schauen die drei Freundinnen demnach bei VOX vorbei. Schon ab dem 10. September sind alle Folgen zudem via RTL+ streambar, hierfür ist allerdings wieder ein Abo notwendig.

Es wird nicht bei einer Staffel bleiben

Im März dieses Jahres wurde bekanntgegeben, dass "And Just Like That..." keine einmalige Geschichte bleiben wird. "Ich bin erfreut und aufgeregt, weitere Geschichten dieser lebhaften, mutigen Charaktere zu erzählen - gespielt von diesen kraftvollen, erstaunlichen Schauspielerinnen. Fakt ist, wir sind alle begeistert", wurde Produzent, Autor und Regisseur Michael Patrick King (67) damals in einer Pressemitteilung zitiert.