Evan Handler schwärmt von Kim Cattralls Cameo in "And Just Like That...".

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Evan Handler nennt Kim Cattralls Cameo "großartig"

Evan Handler reagiert auf Kim Cattralls Rückkehr ins "Sex and the City"-Universum. Ihr Cameo in "And Just Like That..." sei "großartig".

Freundliche Reaktion auf Kim Cattralls (66) Auftritt in der "Sex and the City"-Serienfortsetzung "And Just Like That...". Schauspieler Evan Handler (62) sagte dem "People"-Magazin, ihr Cameo sei "großartig", obwohl sie "keinen Kontakt zu irgendwem" habe. Handler spielt in beiden Serien Harry Goldenblatt, den Ehemann von Charlotte (Kristin Davis, 58).

Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass Cattrall ihre Rolle als Samantha Jones in der zweiten Staffel der Max-Serie wieder aufnimmt, aber bei den Aufnahmen keinen Kontakt zu einem der Darsteller hatte, was Handler bestätigte. "Anscheinend wurde [ihr Cameo] irgendwo in einer Garage gedreht, ohne Kontakt zu irgendjemandem, also ist der einzige Ort, an dem ich sie begrüßen kann, mein Wohnzimmer, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird", erzählte Handler weiter.

Cattralls Comeback in der Serie ist als einmalige Aktion gedacht, um den Fans der Urserie einen Abschluss zu bieten. Dennoch soll die Tür für Cattrall offengelassen worden sein. Im Falle einer dritten Staffel könne sie zurückzukehren, wie es in der Meldung weiter heißt.

In der ersten Staffel von "And Just Like That..." wurde Samantha nur erwähnt

Cattrall verkörperte Samantha in allen sechs Staffeln der HBO-Serie (1998-2004) und in den beiden Spielfilmen (2008, 2010). In "Sex and the City 2" hatte die Figur ihren letzten Auftritt. In der ersten Staffel von "And Just Like That..." (ab 2021) wurde Samantha zwar erwähnt, war aber nie zu sehen.

Samanthas Abwesenheit in der Serie wurde damit erklärt, dass sich ihre Figur mit Sarah Jessica Parkers (58) Carrie Bradshaw zerstritten hat. Die beiden Figuren hatten den Kontakt verloren und kommunizierten nur noch über Textnachrichten miteinander.

"And Just Like That..." ab 22. Juni auf Sky

In Deutschland ist die neue Staffel von "And Just Like That..." ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags. In den USA wird die zweite Staffel beim Streamingdienst Max gezeigt.