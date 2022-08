"And Just Like That..."

"And Just Like That..." John Corbett wieder als Aidan Shaw zu sehen

Comeback für Aidan Shaw! Schauspieler John Corbett wird in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." zu sehen sein.

Das dürfte bei vielen "Sex and the City"-Fans für Freude sorgen: John Corbett (61) kehrt in der zweiten Staffel des Spin-offs "And Just Like That..." als Aidan Shaw zurück. Laut "Deadline" soll Corbett eine tragende Rolle spielen und in mehreren Episoden zu sehen sein. Eine Bestätigung von HBO Max gibt es bislang nicht.

Schon während der Ausstrahlung der ersten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers warteten Fans sehnsüchtig darauf, dass Carries (Sarah Jessica Parker, 57) ehemalige große Liebe Aidan nach dem Tod von Mr. Big (Chris Noth, 67) auftauchen würde. Im Interview mit "Page Six" hatte Corbett seine Rückkehr sogar angedeutet: "Ich denke, ich werde in einigen [Folgen] zu sehen sein." Das große Comeback blieb jedoch aus.

Corbetts Rückkehr in der zweiten Staffel dürfte somit viele Frauenherzen höherschlagen lassen. Ob er Carries Herz zurückerobern wird, ist allerdings noch unklar.

Staffel zwei seit März bestätigt

Schon seit März 2022 steht fest, dass die neuen Dramen um Carrie, Charlotte (Kristin Davis, 57) und Miranda (Cynthia Nixon, 56) noch nicht auserzählt sind und es eine weitere Staffel geben wird. "Ich bin erfreut und aufgeregt, weitere Geschichten dieser lebhaften, mutigen Charaktere zu erzählen - gespielt von diesen kraftvollen, erstaunlichen Schauspielerinnen. Fakt ist, wir sind alle begeistert", wurde Produzent, Autor und Regisseur Michael Patrick King (67) damals in einer Pressemitteilung zitiert.