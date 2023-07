Kim Cattrall war bisher nicht als Samantha in "And Just Like That..." zu sehen.

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Samantha wird wohl niemals komplett zurückkehren

Kim Cattrall hat in der neuen "And Just Like That..."-Staffel ein Cameo. Das war es aber wohl für ihre "Sex and the City"-Figur Samantha.

"And Just Like That..." ist zurück! Die zweite Staffel des "Sex and the City"-Ablegers ist am 22. Juni auch in Deutschland angelaufen. Die neuen Folgen bedeuten zudem eine - wenn auch nur kurze - Rückkehr für Kim Cattrall (66) in die Rolle ihres Kultcharakters Samantha, wie Anfang Juni erstmals offiziell bestätigt wurde. Es soll aber offenbar bei einem Cameo bleiben, selbst wenn Fans sich sicherlich mehr erhoffen.

Wenn der Chef dich sehen möchte

Offenbar wurde der Kurzauftritt Cattralls nur dadurch möglich, dass sie von oberster Stelle angefragt wurde. In der US-Sendung "Today" erzählt die Schauspielerin, dass es schon eine besondere Erfahrung sei, "wenn der Chef von HBO dich anruft und fragt: 'Wie kann ich das ermöglichen?'". Cattrall sollte Spaß an der Sache haben, sich damit wohl fühlen - und so seien auch all ihre Forderungen für einen Auftritt erfüllt worden. "And Just Like That..." ist eine Produktion für den Streamingdienst HBO Max. In Deutschland ist die Serie über Sky Q und das Streamingangebot Wow zu sehen.

Insider hatten Anfang Juni der "Page Six" verraten, wie ihre zwei konkreten Bedingungen angeblich ausgesehen haben sollen. Cattrall wollte demnach nicht mit ihren alten "Sex and the City"-Co-Stars Sarah Jessica Parker (58), Kristin Davis (58) und Cynthia Nixon (57) vor der Kamera stehen - und Showrunner Michael Patrick King (68) sollte nicht am Set sein, wenn sie da ist. Medienberichten zufolge wird Samantha im Finale der zweiten Staffel nur mit Carrie (Parker) telefonieren.

Sie komme Ende August "nur für dieses Cameo zurück", wie sie nun weiter erklärt. Der Dreh dauerte laut Cattrall rund vier Stunden. Es habe sich für sie angefühlt, als ob sie "für einen wunderbaren Nachmittag" ihren "Zeh in die Vergangenheit eintauchen" konnte. Auf die Nachfrage, ob sie diesen vielleicht doch noch weiter eintauchen wolle, erklärte sie jedoch strikt: "Das ist so weit, wie ich gehen werde." Von dem Charakter an sich werde sich Cattrall aber wohl nie verabschieden, Samantha habe ihr "so viel gegeben" und sie sei der Figur dankbar.