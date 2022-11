Sarah Jessica Parker beim Dreh zu Staffel zwei von "And Just Like That...".

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Sarah Jessica Parker glänzt als Carrie in Gold und Pink

Sarah Jessica Parker steht erneut als Carrie Bradshaw vor der Kamera. Aufnahmen vom Set zeigen sie in einem Outfit in Gold und Pink.

Carrie Bradshaw alias Sarah Jessica Parker (57) ist als Modeikone bekannt. Auf neuen Aufnahmen vom Set der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That..." ist Parker nun erneut in einem interessanten Outfit im 80er-Jahre-Stil zu sehen. Die Schauspielerin trägt auf den Bildern einen pinkfarbenen Blazer mit hochgeschobenen Ärmeln über einem langärmligen Kleid in Metallic-Gold, das bis über die Knie reichte und mit einer großen Schleife am Kragen und hellen Tupfen verziert war.

In ihren Haaren, die offen und in voluminösen Wellen über die Schultern fielen, waren zwei Klammern in Form von Schleifen zu sehen, die ebenfalls im Metallic-Look glänzten. Rosa Juwelenohrringe und lila Pumps machten den Carrie-Look von Sarah Jessica Parker perfekt.

Dreh läuft seit September

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "And Just Like That..." haben Ende September begonnen. Das hatte Sarah Jessica Parker damals auf Instagram bekannt gegeben. Mit ihren über acht Millionen Followern teilte sie ein Bild der Titelseite des Drehbuchs zur ersten Episode der zweiten Staffel. Dazu schrieb sie: "Nur so viel. Für den Augenblick". Den Titel der Auftaktepisode hatte Parker sicherheitshalber zuvor durchgestrichen, um die Fans nicht zu spoilern. Die neuen Folgen, in denen auch wieder Cynthia Nixon (56) und Kristin Davis (57) zu sehen sein werden, könnten ab Sommer laufen.

Ex-"Grey's Anatomy"-Star Sara Ramirez (47), die bei "And Just like That..." die ganz neue Figur Che Diaz verkörpert, teilte auf Instagram ebenfalls ein Foto, das die Skripte zu den ersten beiden Folgen aus Staffel zwei zeigt. Ramirez schrieb dazu: "Shhhhh..." verbunden mit einem Emoji, das den Finger auf den Mund legt. Die erste Staffel des "Sex and the City"-Sequels lief im Dezember des vergangenen Jahres an.