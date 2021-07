Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That..."

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Vier frische Gesichter neben Sarah Jessica Parker

Und einfach so hat HBO Max vier neue Darsteller angekündigt, die im "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." zu sehen sind.

Seit Kurzem laufen in New York die Dreharbeiten für "And Just Like That...". Der US-Streamingdienst HBO Max hat auf dem offiziellen Instagram-Account des "Sex and the City"-Spin-offs nun vier weitere Darsteller angekündigt, die in der Serie neben den damaligen Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (56, Carrie Bradshaw), Kristin Davis (56, Charlotte York) und Cynthia Nixon (55, Miranda Hobbes) zu sehen sein werden.

Diese vier jungen Darsteller sind neu dabei

Neu im Cast sind Cathy Ang (25), die Lily Goldenblatt spielen wird und Alexa Swinton als Rose Goldenblatt. Niall Cunningham wird den Brady Hobbes geben und Cree Cicchino (19) verkörpert Luisa Torres. Mitte Juli teilte Parker bei Instagram Bilder von vier weiteren Kolleginnen, die ebenfalls dabei sind. Die aus "Grey's Anatomy" bekannte Sara Ramírez (45) spielt die Figur Che Diaz. Nicole Ari Parker (50), Karen Pittman (35) und Sarita Choudhury (54), werden die Charaktere Lisa Todd Wexley, Dr. Nya Wallace und Seema Patel darstellen.

Parker erklärte, dass sie begeistert sei, die Neuzugänge Willkommen heißen zu dürfen. "Kann es kaum erwarten, mit diesen brillanten Schauspielerinnen zu arbeiten, die so viel Talent, Humor und so viel Begeisterung in unser Ensemble bringen", kommentierte sie vor wenigen Tagen bei Instagram.

Kim Cattrall (64, Samantha Jones), die letzte Schauspielerin im ursprünglichen "Sex and the City"-Quartett, wird nicht zurückkehren, wie zuvor bereits bekannt wurde. Die Serie wird voraussichtlich 2022 bei HBO Max verfügbar sein.