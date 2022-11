Die neuen Kandidaten und Kandidatinnen von "Are You The One?" und Sophia Thomalla.

"Are You The One?" mit Sophia Thomalla

"Are You The One?" mit Sophia Thomalla Wann es mit der beliebten Dating-Show weiter geht

Ab Dezember können sich Fans auf die vierte Staffel der Dating-Serie "Are You The One?" mit Sophia Thomalla als Moderatorin freuen.

Das wilde Daten geht weiter: Am 6. Dezember startet die neue Staffel "Are You The One?", wie RTL am Mittwoch preisgibt.

Sophia Thomalla (33) moderiert auch die vierte Staffel der Dating-Show, die im Sommer diesen Jahres auf Griechenland produziert wurde. Auch dieses Mal geht es für die Singles darum, ihr "Perfect Match" zu finden, damit am Ende eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro mitgenommen werden kann. Das Problem dabei: Für die Geldsumme müssen wirklich alle Singles "vermittelt" werden. Einen ersten Blick auf die Kandidaten und Kandidatinnen bietet etwa der Instagram-Account der Show.

Jeden Dienstag eine Doppelfolge

Ab dem Nikolaustag wird RTL+, die Streamingplattform von RTL, jede Woche eine Doppelfolge der neuen Staffel veröffentlichen. Insgesamt zehn Wochen können Freunde des gepflegten Trash-TVs mitfiebern, ob die 21 Single-Männer und -Frauen sich zu Paaren zusammenfinden.

Wer sich schon mal einstimmen möchte: Eine kleine Sneak-Preview gibt es schon am 29. November zu sehen.

SpotOnNews