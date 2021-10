Am 24. Oktober startet "Bachelor in Paradise" bei RTL in die dritte Staffel. Der Sender hat einige Neuerungen für das Finale angekündigt

Am Sonntag startet für die Kandidatinnen und Kandidaten von "Bachelor in Paradise" die große Liebesreise bei RTL. 2021 hat der Sender einige Neuerungen parat, wie unter anderem auf Instagram zu lesen ist. Im Finale werden - wie sonst gewohnt - keine Rosen mehr verteilt. Stattdessen werden Ringe getauscht. Alternativ können die Teilnehmer die Show auch als Single, aber mit Geld in der Tasche verlassen. Am Ende der gemeinsamen Reise wird es also noch einmal spannend: Entscheiden sich die Kandidatinnen und Kandidaten für das Geld oder die Liebe?

RTL hat außerdem noch eine weitere Neuerung auf Lager: Die potenziellen Paare stellen sich gegenseitig ihren Eltern und engsten Vertrauten vor. Und nicht nur das: Dabei lernen sich auch die Eltern und Vertrauten gegenseitig kennen.

Seit Längerem ist bereits bekannt, dass an der diesjährigen Staffel nicht nur ehemalige "Der Bachelor"- und "Die Bachelorette"-Teilnehmer dabei sind, sondern auch ganz unbekannte Singles. Mit von der Partie sind Chanelle (25), die Schweizer "Bachelorette" von 2020, sowie Fast-"Bachelorette" Donya (30) und Miro (30), den seine Freunde als den "perfekten Bachelor" sehen. Des Weiteren kämpfen die Ex-"Bachelorette"-Kandidaten Zico (30), Brian (30), Moritz (32), Gustav (32), Serkan (28), Ioannis (31), Maurice (26), Martin (29), Lorik (24), David (26), Alex Gérard (32), Anil (31) und Florian (26) um die Liebe.

Aus den "Bachelor"-Staffeln bekannt sind die Teilnehmerinnen Denise (25), Karina (25), Jacqueline (32), Roxana (29), Denise Jessica (28), Samira (27), Romina (27), Judith (29), Sanja (29), Fabienne (29) und Angie (29). Paul Janke (40), der 2012 als "Bachelor" die Rosen vergab, liefert wieder Cocktails und Ratschläge. Am Sonntag (17. Oktober) startete die Liebesreise für die Kandidatinnen und Kandidaten der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" bereits auf TVNow. Ab 24. Oktober sind die Folgen immer sonntags nach dem Spielfilm gegen 22:25 Uhr auch bei RTL zu sehen.