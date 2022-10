Jade Übach, Vadim Vyskubov und Stephie Stark nehmen an der diesjährigen Staffel "Bachelor in Paradise" teil.

"Bachelor in Paradise" geht in die vierte Runde. RTL gab nun den Starttermin und die Teilnehmer der neuen Staffel bekannt.

Der Kampf um die Rosen geht weiter! "Bachelor in Paradise" kommt zurück - und das schon am 3. November. Dann startet die vierte Staffel der Dating-Sendung bei RTL+, in der sich ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten näher kennenlernen können. Neben dem Startdatum gab RTL nun auch die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt.

Mit dabei sind die beiden "Bachelor"-Kandidatinnen von 2022 Emily von Strasser (24) und Chiara Fröhlich (24). Auch Jana-Maria Herz (30), die es in der Staffel von Dominik Stuckmann (30) bis ins Finale schaffte, versucht nun erneut ihr Glück. Stephie Stark (27), die 2021 um Niko Griesert (32) kämpfte, gehört ebenfalls zu den Kandidatinnen. Der weibliche Cast wird vorerst mit Jennifer Rath (27) aus der Staffel mit Sebastian Preuss (32) und Jade Übach (28) aus der Staffel mit Andrej Mangold (35) abgerundet.

Bei den Männern kämpft unter anderem Danilo Sellaro (27) um eine Rose - er ist aus der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" bekannt. Tom Bober (34), Umut Tekin (25) und Yannick Syperek (28) wollten 2022 das Herz von Sharon Battiste (30) erobern - jetzt sind die bei "Bachelor in Paradise" gelandet. Außerdem mischen Max Adrio (33) und Leon Knudsen (35) aus der Staffel mit Bachelorette Maxime Herbord (28) die Villa auf. Vollständig wird der Cast mit Vadim Vyskubov (31), der 2018 um Nadine Klein (37) buhlte.

Doch das sind nicht alle Mitwirkenden. Der Kult-Bachelor Paul Janke (41) wird wie immer hinter der Bar stehen, Cocktails für die Kandidatinnen und Kandidaten mixen und die Liebessuchenden mit Ratschlägen versorgen. Zudem werden nach und nach weitere Singles in die Villa einziehen, um die Spannung der Sendung aufrecht zu erhalten.