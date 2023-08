Margot Robbie und Ryan Gosling überholen "The Dark Knight"

"Barbie" ist nicht zu stoppen: Jetzt hat der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling sogar "The Dark Knight" an den Kassen übertrumpft.

Der Erfolg von "Barbie" ist ungebrochen: Wie das Branchenportal "Variety" berichtet, hat der Film von Regisseurin Greta Gerwig (40) nun den bisher erfolgreichsten von Warner Bros. produzierten Film überholt. Die Komödie mit Margot Robbie (33) als Barbie und Ryan Gosling (42) als Ken hat inzwischen 547,5 Millionen US-Dollar in den USA eingespielt. Damit schlägt sie Christopher Nolans (53) Superhelden-Epos "The Dark Knight" als erfolgreichste Veröffentlichung.

"Barbie" auf der Überholspur

Wie "Variety" weiter berichtet, ist "Barbie" kurz davor, in den nächsten Tagen weitere Filme zu übertreffen. Der nächste Meilenstein ist das Überholen von Universals Animationsfilm "Der Super Mario Bros. Film", der bislang mit 574 Millionen US-Dollar als erfolgreichster Film des Jahres 2023 in den USA gilt. Außerdem nimmt "Barbie" gegen den "Super Mario"-Film das Rennen um die weltweit umsatzstärkste Veröffentlichung des Jahres auf - bislang 1,2 Milliarden US-Dollar vs. 1,35 Milliarden US-Dollar.

Knackt "Barbie" auch "Harry Potter"?

In den USA war "Barbie" an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden die Nummer eins unter den Kino-Filmen. Mit nur 17 Kinotagen war die Veröffentlichung zudem der schnellste Warner-Bros.-Film, der weltweit eine Milliarde US-Dollar einspielte. In der Branche wird prognostiziert, dass "Barbie" auch noch "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" aus dem Jahr 2011 als weltweit erfolgreichste Veröffentlichung des Filmstudios aller Zeiten übertreffen könnte. Der "Harry Potter"-Film hatte damals 1,34 Milliarden US-Dollar eingebracht.