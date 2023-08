"Barbie" jagt weiterhin Rekord um Rekord. Jetzt wurde ein Meilenstein erreicht: Greta Gerwig ist in den USA die erfolgreichste Regisseurin.

Der Hype um die aktuelle "Barbie"-Verfilmung von Regisseurin Greta Gerwig (40) ist ungebrochen. Wie nun das "The Hollywood Reporter" meldet, hat der Film mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen nun einen weiteren Meilenstein erreicht. Gerwig ist jetzt mit ihrem Werk die erfolgreichste Regisseurin aller Zeiten an den US-amerikanischen Kinokassen. Zuletzt wurde "Die Eiskönigin 2" von Jennifer Lee und Chris Buck überholt, der bislang 477,4 Millionen US-Dollar einspielte (rund 435 Mio. Euro).

"Barbie" steht aktuell bei einem Einspielergebnis von bereits rund 500 Millionen US-Dollar - Tendenz allerdings weiter stark steigend. Im Übrigen ist "Barbie" damit auch schon der 20.- erfolgreichste Film in den USA aller Zeiten. Außerdem ist Gerwig jetzt auch die erfolgreichste Regisseurin eines Live-Action-Films an den weltweiten Kinokassen, da "Captain Marvel" von Anna Boden und Ryan Fleck überholt wurde.

Schon zum Start brach "Barbie" viele Rekorde an den Kinokassen

Bereits zum Start brach "Barbie" zahlreiche Rekorde. So spielte der Film am ersten Wochenende in den USA 155 Millionen US-Dollar ein (rund 140 Mio. Euro). Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als "Barbie". Den Rekord hatte bislang "Wonder Woman" von Patty Jenkins (52) aus dem Jahr 2017 mit 103 Millionen US-Dollar inne. "Captain Marvel", der von Anna Boden (43) und Ryan Fleck (46) allerdings zwei Regisseure hat, kam "nur" auf 153 Millionen US-Dollar.

Auch andere, kleinere Rekorde brach "Barbie" laut "The Hollywood Reporter": So sind die 155 Millionen Dollar das beste Einspielergebnis an einem ersten Wochenende für die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (33). Obendrein ist es der beste Start für einen Film, der auf einem Spielzeug basiert (zuvor "Transformers 3 - Die dunkle Seite des Mondes" mit ca. 116 Mio. Dollar) und die stärksten ersten drei Tage für einen Warner-Film, der nicht aus dem DC-Universum stammt oder eine Fortsetzung ist.

Damit könnte sich "Barbie" möglicherweise in den nächsten Wochen zum erfolgreichsten Film 2023 mausern. Derzeit hält diesen Platz das Nintendo-Abenteuer mit Mario und Luigi in den Hauptrollen mit 1,3 Milliarden US-Dollar weltweitem Einspielergebnis. "Barbie" hat die Eine-Milliarde-Schallmauer allerdings bereits gebrochen ...