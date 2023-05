Der Kinostart des neuen "Barbie"-Films rückt näher. Nun wurde das Line-up des zugehörigen Soundtracks "Barbie The Album" bekanntgegeben.

Passend zur Veröffentlichung des neuen "Barbie"-Trailers (Kinostart 20. Juli) ist am Freitag auch der Soundtrack zu der quietschbunten Komödie angeteasert worden.

Höchst attraktive Barbie-Tracklist

Das Line-up des Albums kann sich genauso sehen lassen, wie die beiden höchst attraktiven Hauptdarsteller Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (32). Unter den Künstlerinnen und Künstlern, die brandneue Tracks beisteuern, finden sich Namen wie Dua Lipa (27), Nicki Minaj (40), Lizzo (35), Ice Spice (23) und Charli XCX (30). Sogar Ryan Gosling ist mit einem Song - gesungen in der Rolle seines Charakters Ken - auf der Tracklist vertreten.

Soundtrack-Produzent Mark Ronson

Produziert wurde der Soundtrack von dem Star-Produzenten und siebenfachen Grammy-Gewinner Mark Ronson (47). Das komplette Album soll am Tag nach dem Kinostart, am 21. Juli, in den Handel kommen.

Um die Barbie-Fans auf den kommenden Filmstart einzustimmen, wurde am heutigen 26. Mai bereits eine erste Single veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den energiegeladenen Song "Dance The Night" von Dua Lipa.

