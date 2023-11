"Bauer sucht Frau" geht in die 19. Runde. Was müssen die Fans zur neuen Staffel wissen?

Sie geht wieder los, die Suche nach der Traumfrau oder dem Traummann auf dem Land: In der 19. Staffel "Bauer sucht Frau" (ab Montag, 20. November, 20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+) werden zwei Landwirtinnen und zehn Landwirte potenzielle Partner und Partnerinnen zu sich auf ihre Höfe einladen. Moderatorin Inka Bause (54) wird sie dabei wieder begleiten.

Die zehn neuen Folgen werden jeweils montags und dienstags ausgestrahlt. Im Anschluss an die Montagsfolge wird Ralf Herrmann in "Ralf, der Bauernreporter" erneut Landwirtinnen und Landwirten der laufenden Staffel einen Besuch abstatten und hinter die Kulissen ihrer Höfe und Betriebe blicken. Für die 19. "Bauer sucht Frau" Staffel hat Inka Bause bereits ein Versprechen abgegeben: "In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!"

Die Landwirtinnen und Landwirte der neuen Staffel

Schafzüchter Hannes (24) aus Oberbayern, jüngster Kandidat der Staffel, bewirtschaftet gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder einen Bauernhof mit Milchviehbetrieb, hat eine eigene Schafzucht und arbeitet als Lagerist. Viehwirt Daniel (26) aus Niederbayern arbeitet im Nebenerwerb als Immobilienmakler und betreibt mit seinem Vater einen Hof. Seine Freizeit verbringt er bei der Landjugend oder mit seinen Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr. Milchbauer Patrick (27) führt in der belgischen Eifel einen Hof in dritter Generation. Der sportliche Landwirt geht gerne Mountainbiken oder Skifahren und möchte gerne eine Familie gründen.

Pferdewirtin Carolin (27) aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen wird einmal den Hof von ihren Eltern übernehmen. Sie liebt Mode und "BlingBling", stellt aber klar: "Ich kann kräftig anpacken, obwohl meine Nägel gemacht sind." Dass sie seit 27 Jahren "Dauer-Single" ist, soll sich durch "Bauer sucht Frau" nun ändern. Öko-Bauer Christoph (28) aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, ist hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr und baut den Hof seiner Familie wieder auf. Eine artgerechte Tierhaltung ist dem Veganer, der sich mit Yoga fit hält und eine Punkrockband hat, sehr wichtig.

Milchbauer André (33), hauptberuflich Maschinenführer bei der Stadt, kümmert sich am Niederrhein um den familiengeführten Milchviehbetrieb. Er reitet gerne und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Zu seinem bisherigen Liebesleben verrät er: "Ich verliebe mich oft in die Falsche." Ackerbauer Stephan (31) lebt gemeinsam mit seinem Vater neben seinem Hof in der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz. In seiner freien Zeit ist er gerne mit Freunden auf seinem Motorrad unterwegs. Seine Schüchternheit stand ihm bisher bei der Liebessuche im Weg.

Geflügelbäuerin Stefanie (41) lebt mit ihrer Tochter in Nordfriesland und kümmert sich um mehr als 65 Tiere. Die Tierpsychologin und Hundetrainerin betreibt auch eine Hundepension und hält sich mit Joggen und Hanteln stemmen fit. Mutterkuhhalter Steffen (42) aus dem Landkreis Miltenberg in Bayern ist hauptberuflich Metzger und betreibt einen kleinen Hof mit seinem Bruder. Sein ganzer Stolz ist sein Lamborghini, weshalb er sich auch "Lamborghini-Bauer" nennt.

Pferdewirtschaftsmeister Hans (65) hat in der Eifel in Nordrhein-Westfalen eine Pferdepension mit Bauernhof. Nach 30 Jahren Ehe hat sich der Vater von zwei erwachsenen Töchtern von seiner Frau getrennt und ist nun seit zehn Jahren Single. Bullenzüchter Siegfried (64) aus dem hessischen Odenwaldkreis hat nebenerwerblich eine Bullenaufzucht. Der gelernte Maschinenbauer ist in seiner Freizeit gerne im Schützenverein oder tanzt Discofox. Hobbypferdebauer und Rentner Dietrich-Max-Helmut (70) hat einen Pferdehof im Elbe-Elsterkreis in Brandenburg. Mit seinem Ponysportverein hat er es schon ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Der ehemalige LKW-Fahrer ist ebenfalls ein Hobbytänzer. Er sehnt sich nach einer neuen Liebe und Zweisamkeit: "Ich unterhalte mich gerne, und wenn wir gemeinsam die Arbeit hier erledigen, dann haben wir schnell viel Freizeit und können gemeinsam etwas unternehmen."