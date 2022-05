Sabrina und Mathias in der "Bauer sucht Frau"-Staffel 2021

Bei "Bauer sucht Frau" haben sie sich verliebt, nun ist es aus: Mathias und Sabrina haben sich getrennt, wie sie bekannt geben.

In der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" haben sich Bauer Mathias und die Kosmetikerin Sabrina ineinander verliebt. Im Januar ist Sabrina sogar auf den Hof des Bio-Bauern nach Schwaben gezogen. Jetzt geben sie mit zwei Instagram-Posts auf ihren Profilen bekannt, dass die Beziehung doch nicht funktioniert hat.

In seinem Post schreibt Mathias zu einem Bild, auf dem er mit einer Kuh zu sehen ist, dass "wir von nun an getrennte Wege gehen." Es sei sehr schade und sie hätten es sich anderes vorgestellt. Einen Streit hätte es nicht gegeben, man sei im Guten auseinandergegangen, so der Bauer weiter. Ein Grund wird nicht genannt.

"Sabrina war so mutig"

In den Kommentaren trauern auch die Fans um das "Bauer sucht Frau"-Paar. "Wie schade. Sabrina war so mutig und hat alles hinter sich gelassen, hat sogar ihr gut laufendes Geschäft aufgegeben", erinnern sich einige Zuschauer. Ein anderer schreibt: "Schade... Heutzutage wird immer so schnell aufgegeben." Die meisten wünschen den beiden alles Gute für die Zukunft.

Den exakt selben Text wie Mathias postete auch Sabrina auf ihrer Instagram-Seite zu einem Foto, auf dem sie mit dem Rücken zur Kamera steht und den Blick in die Ferne auf ein Gewässer gerichtet hat. Auch hier wundern sich viele in der Kommentarspalte - die beiden hätten doch so gut zusammengepasst.

Damit gibt es nur noch ein "Bauer sucht Frau"-Paar aus der letzten Staffel, das immer noch zusammen ist: Nils und Vanessa.