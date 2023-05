Diese Beautys treten in der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" auf ProSieben an.

"Beauty & The Nerd" ProSieben gibt neuen Starttermin bekannt

Die vierte Staffel der ProSieben-Datingshow "Beauty & The Nerd" hat einen neuen Starttermin. Die Folgen werden ab dem 29. Juni gezeigt.

Die Datingshow "Beauty & The Nerd" kehrt in das Programm von ProSieben zurück. Wie der Privatsender nun bekannt gab, startet die neue Staffel am 29. Juni 2023. Die sechs Folgen laufen dann immer donnerstags ab 20:15 Uhr.

Bei "Beauty & The Nerd" treffen acht "Nerds" auf acht "Schönheiten". Im Laufe der sechs Folgen sollen die Paare zueinander finden und müssen zudem in Challenges gegeneinander antreten. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling.

Drei Staffeln wurden bereits gezeigt - die bisher letzte wurde 2021 ausgestrahlt.

Vierte Staffel wurde verschoben

Ursprünglich hätte die vierte Staffel bereits ab dem 2. Juni 2022 ausgestrahlt werden sollen. Im Mai vergangenen Jahres kündigte der Sender kurzfristig jedoch an, die Folgen "aus produktionstechnischen Gründen" in das neue Jahr zu verschieben.

In der jetzt erfolgten Bekanntgabe des neuen Starttermins wird der Sender konkreter: Kurz vor der eigentlichen Ausstrahlung hätten sich im Kontext der Show Umstände ergeben, "die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten". Deswegen habe man sich im engen Dialog mit allen Beteiligten damals für eine Verschiebung entschieden.