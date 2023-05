© 2023 Netflix, Inc.

Auch Salma Hayek ist in der sechsten Staffel von "Black Mirror" zu sehen.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur sechsten Staffel der Erfolgsserie "Black Mirror" veröffentlicht. Der offenbart auch den Starttermin: Bereits am 15. Juni kehrt die Serie mit neuen Folgen zurück. Erneut werden bekannte Gesichter in der Serie zu sehen sein - darunter Salma Hayek (56), Aaron Paul (43), Josh Hartnett (44) und Kate Mara (40).

Auch einen ersten inhaltlichen Einblick gibt der Trailer. Der Clip gibt zeigt unter anderem eine kurze Vorschau auf eine Episode mit dem Titel "Joan Is Awful", in der eine Frau bemerkt, dass eine globale Streamingplattform eine Dramaserie über ihr Leben veröffentlicht hat, in der sie von Salma Hayek verkörpert wird.

Was ist neu in Staffel sechs?

Serienschöpfer Charlie Brooker (52) hat auf der Netflix-"Tudum"-Seite verraten, dass er für die neuen Episoden einige seiner eigenen Annahmen umgestülpt habe, damit für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für ihn selbst alles "frisch" bleibe. Es gäbe "ein paar neue Elemente, darunter einige, von denen ich mir zuvor geschworen habe, dass die Show dies niemals tun würde", erklärt Brooker. Trotzdem seien die Geschichten "tonal immer noch durch und durch 'Black Mirror'", allerdings mit "verrückten Wendungen und mehr Abwechslung als je zuvor".

"Black Mirror" feierte im Dezember 2011 beim britischen TV-Sender Channel 4 seine Premiere. Vor der dritten Staffel wurde die Serie von Netflix gekauft.