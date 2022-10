Feier in München: Der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" wurde verliehen. Der Ehrenpreis des Abends ging an den Moderator Markus Lanz.

Bei der neuen "Blauer Panther - TV & Streaming Award"-Verleihung, ehemals der Bayerische Fernsehpreis, wurde am Mittwochabend in München gefeiert. Katrin Müller-Hohenstein (57) und Tobias Krell (36) führten durch die Veranstaltung im Rahmen der Medientage München. Zu dieser hatten sich rund 750 Gäste in der BMW Welt eingefunden.

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging an den Moderator Markus Lanz (53). Der CSU-Politiker Markus Söder (55) würdigte damit die "prägenden Leistungen" von Lanz im deutschen Fernsehen: "Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster." Mit der Sendung "Markus Lanz" bringe er seinem Publikum "auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast ist ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen - zum großen Vergnügen der Zuschauer. (...)."

Weitere Preisträger

Zu den weiteren Preisträgern und Preisträgerinnen gehörten unter anderem in der Kategorie Fiktion Julia von Heinz für die Regie der Serie "Eldorado KaDeWe" (Constantin Television / UFA Fiction für Das Erste) oder Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger für das Drehbuch der Serie "Funeral for a Dog" (Flare Entertainment / Viola Film für Sky). Der Nachwuchspreis des Blauen Panthers ging an den Creator, Regisseur und Hauptdarsteller David Helmut für die Serie "Wrong - unzensiert" (NEUESUPER für RTL+). Als beste Schauspielerin wurde Soma Pysall für ihre Darstellung in der Serie "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) ausgezeichnet, als bester Schauspieler Peter Kurth für seine Rolle in der Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" (RTL+ / Vox). Der Preis für die beliebteste Serie ging an "Die Discounter" (Pyjama Pictures für Prime Video), der Preis für den beliebtesten Film an "Army Of Thieves" (Pantaleon Films für Netflix).

In der Kategorie Entertainment erhielt den Preis unter anderem Olli Dittrich für die Verkörperung der Figur Sandro Zahlemann in der Mockumentary "Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann-Protokoll" (WDR / beckground tv für Das Erste). Zudem ging ein Award an Joko Winterscheidt als Entwickler und Host und an Julia Mehnert als Executive Producerin der Quiz-Show "Wer stiehlt mir die Show?" (Florida TV für ProSieben).

Markus Söder würdigt auch Arnold Schwarzenegger

Bereits am 27. September übergab Markus Söder dem Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger einen Sonderpreis im Rahmen der "Blauen Panther"-Verleihung. Der bayerische Ministerpräsident würdigte den Schauspieler für sein Engagement in sozialen Medien gegen Propaganda und Desinformation zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Söder über den Preisträger: "The Terminator is back! Arnold Schwarzenegger hat seine Karriere in Bayern begonnen und ist eine Filmikone. Wir ehren sein großes Engagement in Social Media für die Ukraine und gegen den Krieg. Ich bin ein Fan seiner Filme - wie viele meiner Generation."