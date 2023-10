Cher-Fans dürfen sich in diesem Jahr ganz besonders auf Weihnachten freuen. Den Soundtrack zum Fest liefert sie auf ihrem Album "Christmas".

Vor einigen Monaten kündigte Cher (77) ihr erstes Weihnachtsalbum an, nun liefert das Label Warner Music genauere Details zu dem mit Spannung erwarteten Werk. Es trägt den schlichten Titel "Christmas" und soll am 20. Oktober auf den Markt kommen. Zur Einstimmung wurde am heutigen Freitag (6. Oktober) bereits die Lead-Single "DJ Play A Christmas Song" veröffentlicht.

Festliche Duette mit Michael Bublé und Stevie Wonder

Das erste Weihnachtsalbum der Pop-Ikone enthält neben bekannten Weihnachtsklassikern auch vier Eigenkompositionen. Zu ihrer musikalischen Weihnachtsparty holte sich die Sängerin diverse hochkarätige Gäste wie Michael Bublé (48), Stevie Wonder (73) und Cyndi Lauper (70) mit ins Studio.

Als besonderes Highlight wird ein Duett des Klassikers "What Christmas Means To Me" mit Stevie Wonder angekündigt. In einem Statement der Sängerin heißt es dazu: "Jedes Mal, wenn ich diese Mundharmonika höre, bin ich wieder eine Teenagerin. Diesen Song mit Stevie aufzunehmen ... dadurch geht für mich ein persönlicher Traum in Erfüllung."

"Eines der großartigsten Highlights meiner Karriere"

Mit ihrem 27. Studioalbum scheint Cher rundum zufrieden zu sein. "Ich sage das nie über meine eigenen Alben, aber auf dieses bin ich wirklich stolz", schwärmt die Entertainerin. "Es ist eines der großartigsten Highlights meiner Karriere."