In "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" treten Publikumslieblinge gegeneinander an. Ein Fest für Fans von Bully, Hans Sigl, Amira Pocher...

Mit "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" (25.12., 20.15 Uhr, ZDF) wird das Revival des beliebten Fernsehshowklassikers fortgesetzt. Im Mai hatte der Sender bereits das Jubiläum "50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" gefeiert. In der Neuauflage erinnerte Johannes B. Kerner (57) an legendäre Momente des Originals von Moderator Hans Rosenthal (1925-1987). Nach dem großen Erfolg steht nun die nächste Ausgabe an.

Die Bilder von der Aufzeichnung der Show, bei der sich laut Sender "alles um Weihnachten und Silvester" dreht, versprechen schon mal: Es wir kunterbunt und ziemlich lustig - und die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten müssen einiges über sich ergehen lassen.

Publikumslieblinge in Zweierteams

Michelle Hunziker (44) und Florian Silbereisen (40) treten als Team "Temperament" gegen Arabella Kiesbauer (52) und Mitri Sirin (50), Team "Tacheles", in Engelskostümen an. Hunziker/Silbereisen bekommen es aber auch mit den Tanz-Stars Joachim Llambi (57) und Victoria Swarovski (28) bei einem Geschicklichkeitsspiel in winterlicher Studiokulisse zu tun.

Die "Teufelskerle" Michael Bully Herbig (53) und Rick Kavanian (50) kämpfen dagegen als dickbäuchige Weihnachtsmänner mit ihrer Spielaufgabe - dafür tauschen sie sogar ihre roten Trainingsanzüge aus, die Bully in seinem Instagram-"Spoiler" am Mittwoch bereits in voller Pracht zeigte.

Mit dem Team "Titelrolle", Bastian Pastewka (49) und Annette Frier (47), haben Bully/Kavanian allerdings schlagfertige Konkurrenz. Diese beiden spielen in der Show eine "Dinner for One"-Variante und lösen in einem weiteren Aktionsspiel einen gewaltigen Strickpullover auf.

Mächtig Spaß haben bei all dem auch das Team "Trendsetter", Sophia Thiel (26) und Amira Pocher (29), und die "Bergdoktor"-Stars Mark Keller (56) und Hans Sigl (52) sowie die Unterhaltungsshowgrößen Eckart von Hirschhausen (54) und Sabine Heinrich (44).

Die Ex-Ski-Stars Rosi Mittermaier (71) und Christian Neureuther (72) sitzen wie zu Rosenthals Zeiten und in der Jubiläumsshow erneut in der Jury und rechnen bei der Begriff-Rate-Runde oder der "Dalli-Tonleiter" genau mit. Wenn dann besonders viele Punkte erzielt werden, heißt es für Kerner wieder: "Sie sind der Meinung, 'Das war spitze!'"

Dauerbrenner im Fernsehen

"Dalli Dalli" feierte am 13. Mai 1971 im ZDF Premiere und wurde vor allem durch den sprunggewaltigen Hans Rosenthal zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Doch nicht nur Körpereinsatz, sondern auch Köpfchen waren in der Show gefragt - denn schließlich war es das "Quiz für Schnelldenker".

Der beliebte Showmaster starb 1987 an Krebs und wurde in einem Ehrengrab des Landes Berlin auf dem Jüdischen Friedhof Heerstraße beigesetzt. Seine Spielshow wurde von 1995 bis 1997 mit Moderator Andreas Türck (53) im ZDF fortgeführt. Von 2011 bis 2013 lief eine Neuauflage im NDR mit Moderator Kai Pflaume (54). Diese wanderte von 2013 bis 2015 als "Das ist Spitze!" ins Erste.