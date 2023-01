Sat.1 bringt mit "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ein neues Format ins Fernsehen. Jörg Pilawa wird die Moderation übernehmen.

Der Privatsender Sat.1 geht mit einem neuen Format an den Start: "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" wird ab dem 14. Januar 2023 in Köln produziert. Als Moderator fungiert dabei Allzweckwaffe Jörg Pilawa (57). Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. "Für mich ist 'Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?' eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte", erklärt Pilawa in der Mitteilung.

Das steckt hinter dem Format

Das Konzept? Pilawa testet 100 Kandidaten und Kandidatinnen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. "Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet", erklärt der Moderator weiter. "Deshalb wissen wir, wie viel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen." Die Kandidaten und Kandidatinnen können sich bis zur Schlussfrage durchkämpfen, "die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", so Pilawa. Auf den Sieger oder Siegerin warten am Ende bis zu 100.000 Euro. Die Ausstrahlung ist bereits im Frühjahr 2023 geplant.

Ursprünglich stammt das Konzept aus Großbritannien. Das Original mit dem Titel "The 1 % Club" konnte dort schon Quoten-Rekorde aufstellen. Auch Sender in anderen Ländern wie Frankreich oder den USA haben sich laut der Mitteilung bereits die Rechte am Format gesichert.

SpotOnNews