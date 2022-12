Klaas Heufer-Umlauf, Jeannine Michaelsen und Joko Winterscheidt (v.l.n.r.) kehren an Weihnachten mit "Das Duell um die Welt" auf ProSieben zurück.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag erscheint die nächste Folge

Joko und Klaas schicken ihre Teams in diesem Jahr zu Weihnachten ins "Duell um die Welt". Diese Stars treten gegeneinander an.

Zuschauer von ProSieben dürfen sich auf eine neue Folge der beliebten Spielshow "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" einstellen. Wie der Sender heute bekannt gegeben hat, lassen Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) am Montag, dem 26. Dezember, um 20:15 Uhr neue prominente Teams gegeneinander antreten, um auf abenteuerlichen Reisen einen Länderpunkt im Kampf um den Weltmeistertitel zu erspielen.

"Das Duell um die Welt": Diese Stars sind am zweiten Weihnachtsfeiertag dabei

Entertainerin Verona Pooth (54) wird dann für das Team Klaas nach Schweden reisen, um einen Eisladen auf dem Eis zu eröffnen. Joko schickt als ersten Kunden einen 2.000 Tonnen schweren Eisbrecher vorbei. Skisprung-Legende Sven Hannawald (48) muss für das Team Joko hingegen in Frankreich an einem der gefährlichsten Radrennen der Welt teilnehmen.

Außerdem mit dabei in der Weihnachtsausgabe von "Das Duell um die Welt" sind die Moderations-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, die nach Schottland reisen, sowie Autorin Sophie Passmann (28), die in Mexiko an einer halluzinogenen Peyote-Zeremonie teilnimmt.

Wie immer gilt: Nur wer die meisten Länderpunkte und Studiospiele für sich gewinnen kann, wird am Ende der Show neuer Weltmeister. Durch die Sendung führt wie gewohnt Jeannine Michaelsen (40) als Moderatorin.

SpotOnNews