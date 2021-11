Auch an Weihnachten und Neujahr sticht "Das Traumschiff" wieder in See. Zuschauer dürfen sich auf zwei neue Reiseziele und Promis freuen.

Auch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember dürfen sich Zuschauer wieder auf "Das Traumschiff" freuen. Der Sender ZDF hat nun die Reiseziele für die Ausgaben zum Jahreswechsel bekanntgegeben. Florian Silbereisen (40) alias Kapitän Max Parger steuert am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) nach Schweden. In der neuen Folge (ab 20:15 Uhr im ZDF) kehren auch Stars wie Harald Schmidt (64) als Oskar Schifferle und Collien Ulmen-Fernandes (40) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado zurück. Bülent Ceylan (45) und Özcan Cosar (40) übernehmen zudem jeweils eine Gastrolle.

Wer im Anschluss das 40. Jubiläum von "Das Traumschiff" zelebrieren möchte, kann sich ab 23:15 Uhr "Das Traumschiff-Spezial - 40 Jahre auf See" ansehen. Darin blicken sowohl Produzenten als auch Schauspieler auf die kuriosesten Erlebnisse zurück, die sie an Bord und an Land hatten. Die erste Folge flimmerte am 22. November 1981 über die TV-Bildschirme.

Neujahr geht es nach Namibia

Weiter geht es mit einer Neujahrs-Ausgabe am 1. Januar (20:15 Uhr im ZDF), in der die "Traumschiff"-Crew nach Namibia reist. In dieser Folge wird Sarah Lombardi (29) einmal mehr in die Rolle der Kabinen-Stewardess Tanja Lohmaier schlüpfen. Fashion-Bloggerin Caro Daur (26) wird den Luxusdampfer zudem als Schauspielerin Paulina Winter betreten.