Markus Stoll alias Harry G kehrt als "Beischläfer" zurück: Amazon Prime hat verkündet, wann die zweite Staffel der Serie Premiere feiert.

Markus Stoll (42) alias Harry G mischt als "Der Beischläfer" erneut das Amtsgericht in München auf. Am 12. November feiert die zweite Staffel, die acht neue Episoden enthält, Premiere bei Amazon Prime Video. Details zum Inhalt von Staffel zwei sind ebenfalls schon bekannt.

"Der Beischläfer" Staffel zwei: Darum geht's

Charlie Menzinger (Markus Stoll) geht weiter seiner lieb gewonnenen Schöffen-Tätigkeit nach, zu der er unverhofft gekommen ist. Dies möchte er am liebsten an der Seite "seiner" Richterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter, 37) tun, weshalb er sich dafür einsetzt, dass deren Versetzung in die bayerische Provinz wieder rückgängig gemacht wird. Als nächste Herausforderung wartet Kellermanns Ex Nico von Bloom (Jens Atzorn, 45), der die Beziehung wiederbeleben möchte und kurzerhand bei der Richterin einzieht. Es beginnt ein verbissenes Tauziehen der beiden Kontrahenten um ihre Gunst.

Dem selbsternannten Entrepreneur Xaver (Daniel Christensen, 43) steht hingegen der Sinn nach einer neuen Geschäftsidee, die ihm bei einem Besuch in einem Münchner Szene-Restaurant vermeintlich in den Sinn kommt. Charlies Schwiegervater Paul (Helmfried von Lüttichau, 64) kümmert sich währenddessen um Menschen, denen es in München nicht so gut geht und versorgt sie aus einem Food-Truck heraus mit selbstgekochten Mahlzeiten - das Angebot nehmen leider nicht nur Bedürftige wahr.

In weiteren Rollen spielen Viktoria Ngotsé (32), Florian Jahr (38) oder Lily Forgách (55). Regie führte bei den neuen Folgen Sebastian Sorger (47).