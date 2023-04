Sem Eisinger gewinnt im "DSDS"-Finale. Der 29-jährige Frankfurter setzte sich gegen Monika Gajek, Lorent Berisha und Kiyan Yousefbeik durch.

Sem Eisinger (29) ist Sieger der Jubiläumsstaffel und damit der Superstar 2023. Im Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (15. April, RTL auch via RTL+) setzte er sich gegen die Konkurrenz durch: Auf Platz zwei wählten die Zuschauerinnen und Zuschauer Monika Gajek (21) aus Salzgitter. Platz drei ging an den Schweizer Lorent Berisha (19). Vierter wurde Kiyan Yousefbeik (21) aus Hannover.

Wie der Sender am Sonntagmorgen bekannt gab, fiel das Voting des Publikums eindeutig aus: "54,8 Prozent sahen den Frankfurter als klaren Sieger im großen Jubiläums-Finale." Der Lohn der Mühen im Rampenlicht für den Frankfurter Sem Eisinger: ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, ein Vertrag mit Universal Music sowie die Möglichkeit, mit Chefjuror und Top-Musikproduzent Dieter Bohlen (69) auf Tour zu gehen.

Emotionale Achterbahnfahrt

Der frischgebackene "DSDS"-Gewinner widmete den Sieg auch seinem Vater. Der ist bereits schwer krank, als sein Sohn zu den Castingshow-Dreharbeiten in Thailand ist. Wenig später stirbt er. Diese traurige Nachricht erfuhr der 29-Jährige nur wenige Stunden vor seinem Auftritt in der ersten Liveshow in Köln am 1. April.

In der Woche vor der Liveshow hatte Sem Eisinger seinen Vater noch besucht. "Ich war auf Mallorca, bevor ich hierhergekommen bin und habe nach meinem Vater geschaut, der seit dem letzten Mal im Krankenhaus ist", sagte Sem dem Sender. Wenig später habe er den Anruf erhalten, dass sein Vater "friedlich eingeschlafen" sei.

Eigentlich habe er wieder auf die Baleareninsel fliegen wollen, doch dann habe er sich an die deutlichen Worte seines Vaters erinnert: "Mein Vater hat immer gesagt, ich soll nicht, ich soll nicht, ich soll nicht. Es war sein größter Traum, sein größter Wunsch, dass ich das hier mache", sagte Sem unter Tränen.

Fan-Reaktionen

Diese traurige Geschichte kennen natürlich auch seine Followerinnen und Follower, darunter auch viele Promis, auf Instagram und so kommentieren sie nach Sem Eisingers Sieg mitfühlende Sätze wie:

"Du machst das Ding!! Dein Vater wäre so unglaublich stolz auf so einen Goldjungen", schreibt etwa Ex-"GNTM"-Star Gina-Lisa Lohfink (36). "Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Absolut verdient, Du hast mich mit dem Song sooo berührt!!! Einfach toll", schwärmt auch Schauspielerin Michaela Schaffrath (52). "Dein Papa kann echt stolz sein auf dich", lässt ihn ein weiterer User wissen.