Zu "Dexter: New Blood" wird es keine Fortsetzung geben. Das heißt aber offenbar nicht, dass der Serienmörder gar keine TV-Zukunft mehr hat.

Im Herbst 2021 und nach acht Jahren Pause war TV-Serienmörder Dexter Morgan (Michael C. Hall, 52) überraschend in der Serien-Fortsetzung "Dexter: New Blood" zurückgekehrt. Obwohl dieses Comeback mit starken Quoten auftrumpfen konnte, wird es einem Bericht der Seite "TV Line" zufolge keine zweite "New Blood"-Staffel geben, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott) gedreht hätte.

Die genauen Beweggründe für diese Entscheidung von US-Sender Showtime werden nicht genannt. Offenbar sahen die Entscheidungsträger andere Möglichkeiten, die Geschichte über den Killer mit verquerem Ehrenkodex weiter auszuschmücken, als erfolgsversprechender an. Statt der zweiten "New Blood"-Season erwäge man laut des Berichts etwa, die tragische Vorgeschichte von Dexter durch eine Prequel-Serie weiter zu beleuchten. Zudem würden noch weitere, nicht genauer beschriebene Serien-Ideen aus dem "Dexter"-Kosmos durch den Raum schweben, heißt es weiter.

Der Held mit Mordlust

Bereits kurz nach dem Staffel-Finale vor rund einem Jahr habe Showrunner Clyde Phillips "TV Line" beteuert, "umgehend alles stehen und liegen zu lassen, sollten sie mich [wegen einer zweiten Staffel, Anm. d. Red.] anrufen." Diese Entscheidung befinde sich jedoch "allein in den Händen von Showtime", so Phillips Anfang 2022.

Die ursprünglich acht Staffeln umfassende Serie "Dexter" war 2006 an den Start gegangen und bis 2013 gelaufen. Der außergewöhnliche "Held" darin ist ein scheinbar unbescholtener Forensiker des Miami-Metro Police Departments, der ein düsteres Geheimnis vor seinen Kollegen versteckt: Seit frühester Jugend an schlummert in Dexter Morgan die Mordlust. In Rückblenden wird erzählt, wie aus dem Jungen der sogenannte "Bay-Harbor-Metzger" werden konnte und warum er (vornehmlich) nur Menschen tötet, die selbst auf der falschen Seite des Gesetzes stehen.