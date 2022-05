"Bachelorette" Sharon Battiste geht ab dem 15. Juni auf große Liebessuche. RTL hat nun die Kandidaten bekannt gegeben.

Am 15. Juni startet die neue Staffel "Die Bachelorette" bei RTL. Sharon Battiste (30) geht auf die Suche nach der großen Liebe - und will sie in einem von 20 Kandidaten finden. Der Sender hat nun bekannt gegeben, welche Männer um das Herz der diesjährigen "Bachelorette" kämpfen.

Unternehmer Alexandros Chouliaras (27), Unternehmer und Stripper Basti Corsten (36), Personalvermittler Emanuell Weissenberger (29), Polizist Hannes Münzer (23) und Florist Jan Hoffmann (31) wollen Sharon Battiste von sich überzeugen. Auch Personal-Trainer Lukas Baltruschat (28), Physiotherapeut Maurice Furkert (26), Fußballer Max Wilschrey (26), Versicherungsagentur-Inhaber Moritz Krämer (26) sowie Sport- und Fitness-Kaufmann Philipp Krause (26) versuchen ihr Glück.

Außendienst-Bezirksleiter Patrick Niebauer (35), Zauberkünstler und Model Stas Kozlovich (28), Vertriebsbeauftragter Steffen Vogeno (27), Techniker und DJ Tim Dinius (30), Supply Chain Logistics Specialist Tim Jessen (24), Fitness- und Gesundheitstrainer Tom Fröhlich (24), Fertigungsmitarbeiter Umut Tekin (25) und Kellner Yannick Syperek (27) wollen Sharon Battiste ebenso von sich überzeugen.

Datingshow-Fans könnten zwei Kandidaten außerdem schon kennen: Online-Fitness-Coach Dennis Felber (23) suchte bereits 2021 bei "Love Island" die große Liebe und versucht es 2022 bei "Die Bachelorette" erneut. Mohamed Aidi (36) war bereits Kandidat bei "Are You the One?" 2020 - nun will er Sharon Battiste erobern.

Die neunte "Bachelorette"-Staffel startet am 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+).