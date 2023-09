Francine Jordi und Hans Sigl moderieren auch in diesem Jahr "Die große Silvester Show".

Fans dürfen sich auch in diesem Jahr auf "Die große Silvester Show" freuen. Die Schweizer Sängerin Francine Jordi (46) und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (54) führen erneut durch die Eurovisions-Show, die am 31. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten, SRF 1 und ORF 2 ausgestrahlt wird, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Aufgezeichnet werden soll "Die große Silvester Show" bereits am 9. November 2023, unweit der deutsch-französischen Grenze in Offenbach. Die Silvestershow ist eine gemeinsame Produktion des Bayerischen Rundfunks (BR), SRF und Österreichischer Rundfunk (ORF) unter der redaktionellen Federführung des BR, während die Kimmig Entertainment GmbH für die Produktion verantwortlich ist.

Das neue Moderationsduo der Show

Jordi führte bis 2021 noch gemeinsam mit Jörg Pilawa (58) durch die Show. Nach dessen Wechsel zu Sat.1 übernahm Sigl 2022 die Moderation an der Seite der Sängerin.

Welche Stars in der Show gemeinsam mit dem Moderations-Duo auf den Jahreswechsel einstimmen werden, ist noch nicht bekannt. Diese sollen erst kurz vor der Aufzeichnung enthüllt werden.