Endlich kehrt sie mit ihrer Weihnachtsshow zurück: Jetzt hat Helene Fischer mehr darüber verraten, wer 2023 in der Show zu Gast sein wird.

Nach drei Jahren Pause kehrt die "Helene Fischer Show" dieses Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag zurück auf die TV-Bildschirme. Aufgezeichnet wird die Weihnachtsshow bereits Anfang Dezember in der Messehalle in Düsseldorf. Seit Samstag steht nun auch offiziell fest, wer neben Helene Fischer (39) mit Show-Einlagen zu Gast sein wird.

Das sind die Gäste der "Helene Fischer Show"

Auf der Couch von Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung gab Helene Fischer einen Einblick in die namhafte Gästeliste. Das Publikum ihres TV-Weihnachtsfests darf sich unter anderem auf die schottische Band Simple Mind, den britischen Musiker und ehemaliges Eurythmics-Mitglied Dave Stewart (71) sowie die US-amerikanische Band Gossip rund um Sängerin Beth Ditto (42) freuen.

Außerdem treten die Soul- und R&B-Sängerin Emeli Sandé (36), Nena (63), Peter Maffay (74) und die zweifache Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Loreen (40) auf. Zudem wird Rapperin Shirin David (28) Teil der Show sein, mit der Helene Fischer zuletzt zum zehnjährigen Jubiläums des Songs eine Rap-Version ihres Hits "Atemlos durch die Nacht" veröffentlicht hat. Das ungewöhnliche Duett präsentierten die beiden erstmals live in der "Wetten, dass..?"-Show am vergangenen Samstag.

Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. Aufgezeichnet wird die Show bereits am 1. und 2. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf.