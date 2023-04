Staffel 13 von "Die Höhle der Löwen" startet am 3. April. Neu im Löwen-Rudel ist Janna Ensthaler. Wer ist die Investorin?

Am 3. April startet die neue Frühjahrsstaffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (20:15 Uhr, auch via RTL+). Neben altbekannten Gesichtern werden gleich zwei neue Investoren um die besten Deals verhandeln, Tillman Schulz (33) und Janna Ensthaler. Wer ist die neue Löwin?

Glossybox-Gründerin Janna Ensthaler wird vom "Manager Magazin" zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gezählt. Die aus Pogeez bei Hamburg stammende Ensthaler begann laut VOX ihre berufliche Laufbahn als Unternehmensberaterin bei Bain & Company in London. Nach abgeschlossenem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Oxford University machte sie einen Master in International Relations an der London School of Economics (LSE).

2011 gründete sie das Kosmetikunternehmen Glossybox, mit dem sie in die USA, China und Europa expandierte, bevor es an die britische The Hut Group verkauft wurde. Danach widmete sie sich der Gründung von Kaiserwetter, einer Gastronomie mit gesundem Fast-Food in Hamburg. Zuletzt gründete sie Eventinc, eine Plattform zur Buchung und Vermarktung von Eventlocations.

Das bringt sie als TV-Löwin mit

Seit 2021 ist Janna Ensthaler Gründungspartnerin des Green Generation Funds (GGF) in Berlin, einem auf Klima- und Nachhaltigkeitstechnologien spezialisierten Investmentfonds. Mit GGF investiert Janna insbesondere in innovative Unternehmen, die Lösungen zur klimaschonenden Energiegewinnung entwickeln.

Für das Thema Nachhaltigkeit schlage ihr Herz, erklärt sie im VOX-Interview. Dazu gehören Grüne Technologien, nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. "Ich bin überzeugt, dass es die Aufgabe unserer Generation ist, sich den Herausforderungen der Klimakrise zu stellen und innovative Lösungsansätze auf die Straße zu bringen - damit möchte ich nun als Investorin, mit dem Fokus auf nachhaltige Technologien, meinen Beitrag leisten."

Als vierfache Gründerin in den vergangenen zwölf Jahren wisse sie, wie es sei, "mit einer Idee ganz am Anfang zu stehen", erklärte sie Mitte März 2023 im Interview mit der "Gründerszene". "Mit meinen drei gegründeten Unternehmen und meinem Fonds habe ich inzwischen so viel Erfahrung sammeln dürfen, die ich nun gern weitergeben möchte. Und mit meiner Fach-Expertise in den Bereichen Greentech, Foodtech und der Digitalszene möchte ich Gründer unterstützen. Ich weiß um die Herausforderungen und die schlaflosen Nächte, welche eine Gründung mit sich bringen kann."

Familienplanung neben "DHDL"

Sie betonte zudem, dass sie als Investorin großen Wert auf Gründerinnen und Gründer lege, "die tiefes Fachwissen, starkes Durchhaltevermögen und Leidenschaft für ihr Thema mitbringen". Bei den Geschäftsmodellen lasse sie sich gern überraschen. "Eines steht jedoch fest: Ich investiere nur dann, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass die Gründerinnen und Gründer Nachhaltigkeit ernst nehmen."

Die Zukunft bei "Die Höhle der Löwen" ist der Investorin offenbar erst einmal gesichert: "Ich freue mich sehr, auch bei den zukünftigen Dreharbeiten dabei zu sein", sagte sie der "Gründerszene". "Wir haben eine sehr nette Stimmung am Set und ein tolles Produktions- und Regieteam. Auch meine Familienplanung, so wurde ja gemunkelt, steht dem nicht im Weg."

Anfang März verkündete die Unternehmerin bei Instagram: "Wir erwarten voller Vorfreude unser drittes Kind." Gleichzeitig freue sie sich sehr auf den Dreh der kommenden Staffeln "DHDL". "Da bleibe ich nämlich voll an Bord." Passend zum Weltfrauentag sendete sie zudem die Botschaft: "Ich grüße an der Stelle alle Mütter mit ihrer Super-Power! Egal, welchen Weg sie gehen: Voll und ganz zu Hause, oder in einem Mix aus Beruf und Familie."