"Diese Ochsenknechts" sind zurück So schlägt sich das "Team" in der neuen Staffel

Ab dem 13. Februar startet die zweite Staffel von "Diese Ochsenknechts". Garantiert ist: Mit dieser Familie wird es nie langweilig!

"Diese Ochsenknechts" sind zurück. Ab dem 13. Februar geht die Personality-Dokusoap bei Sky und Wow in die nächste Runde. Wie in der ersten Staffel sind auch dieses Mal wieder Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (58), ihre Söhne Wilson Gonzalez (32) und Jimi Blue (31), sowie ihre Tochter Cheyenne (22) und deren Ehemann Nino zu sehen. Die Familie, die - wie sie selbst stets betont - wie ein Team funktioniert, wird in ihrem Alltag begleitet. Die Zuschauer bekommen von einer Restauranteröffnung über Hochzeitsstress bis hin zur Tansania-Reise alles präsentiert.

Cheyenne und Nino trotzen dem Hochzeitsdruck

Das wohl größte Thema der zweiten Staffel ist die standesamtliche Hochzeit von Cheyenne und ihrem Nino. Seit 2021 sind die beiden Eltern der kleinen Mavie, etwas später hielt der Österreicher um die Hand der 22-Jährigen an. Bereits in der ersten Episode geht es zur Sache: Den jungen Eltern läuft langsam die Zeit davon, ihre Hochzeit findet in knapp zwei Monaten statt und noch gibt es jede Menge zu organisieren und planen.

Mit ihrem Töchterchen besichtigen das Model und der Landwirt den kleinen steirischen Hof, auf dem die Hochzeit gefeiert werden soll. Gemeinsam mit der Inhaberin besprechen sie die wichtigsten Aspekte und steigern somit ihre Vorfreude auf das große Fest. Dies soll allerdings nur im kleinen Rahmen stattfinden, für eine riesige Hochzeitsfete würde jetzt einfach die Zeit zur Planung fehlen. Ein netter Nebeneffekt: Cheyenne Ochsenknecht fühlt sich in ihrer neuen Heimat scheinbar schon so wohl, dass sie auch den steirischen Dialekt ihres Umfelds langsam adaptiert. Die Essensstube bezeichnet sie als "urig", zur Verabschiedung sagt sie typisch österreichisch "baba".

Neues Glück für Jimi Blue

Auch bei Jimi Blue ist einiges passiert. In den vergangenen Jahren landete der Schauspieler häufig in der Presse, die Trennung von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc sorgte für viel Furore. Öffentlich wolle der 31-Jährige nicht mehr über dieses Thema sprechen. "Ich möchte nicht, dass das noch einen Platz hat in der Öffentlichkeit", erklärt er im Kurzinterview. In der Vergangenheit sei er zu naiv gewesen, habe deshalb "einen Cut gemacht". "Es geht nicht anders", betont der ehemalige "Die Wilden Kerle"-Star. Doch auch für Jimi Blue gibt es gute Neuigkeiten.

"Ich bin sehr glücklich vergeben", offenbart er dem Publikum mit einem strahlenden Gesicht. Die neue Frau an seiner Seite ist die Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (24). Dass sie jemals für eine Reality-Soap vor der Kamera stehen würde, hatte die Münchnerin nicht auf ihrem Plan. "Das hätte ich auch überspringen können", stellt sie gleich zu Beginn ihrer Vorstellung klar. So unzertrennlich wie die Blondine und Jimi Blue aber in den ersten Clips wirken, scheint sie für ihren Liebsten wohl gerne über ihren Schatten zu springen.

Wilson Gonzalez auf den Spuren seines Vaters

Wilson Gonzalez, der "gechillte" ältere Bruder, hat hingegen einen neuen Job an Land gezogen. In der vierten Staffel der Sky-Serie "Das Boot" wird er den Schiffskoch "Nudel" spielen. Die Kameras begleiten ihn zum Kostüm-Fitting und Friseurbesuch nach Prag. Da kommt auch erst einmal die lange Mähne ab. "Ich bin happy", erklärt er kurz nach dem Haarschnitt - wenn seine langen Haare irgendwann einmal "zurückkommen" würden, hätte er aber auch nichts dagegen.

Dass er eine Rolle in "Das Boot" ergattert hat, sei für Wilson Gonzalez eine große Ehre. Im gleichnamigen Film von 1981, der damals für sechs Oscars nominiert war, spielte schließlich auch sein Vater Uwe Ochsenknecht (67) mit. "Es ist etwas sehr Bedeutendes, dann in der Serie mitzuspielen", ist sich der 32-Jährige sicher. Seine Rolle werde sich sogar über zwei bis drei Folgen ziehen, wie er weiter verrät. Auch neue Schauspielprojekte stellt Wilson Gonzalez in den Raum, "irgendwann wird dann auch eine größere Rolle oder eine Hauptrolle" kommen.

Natascha Ochsenknecht packt an

"Ich hab' so viele Sachen gemacht, aber privat ist es immer noch so wie vorher: Natascha Alone zu Hause", scherzt hingegen Natascha Ochsenknecht in ihrem Einführungsclip. Tatsächlich ist das Familienoberhaupt nicht nur mit "Diese Ochsenknechts" erfolgreich. Beim Streamingdienst Discovery+ führte sie 2022 durch die Reality-Show "Sex Tape V.I.P.", bei der prominente Paare vor der Kamera intim werden. Auch bei ihrer Modemarke soll es aktuell rund laufen. Dennoch sehnt sich die 58-Jährige nach den alten Tagen.

Die dreifache Mutter hat vor, wieder "ein bisschen zu modeln". Deshalb wird sie vom Kamerateam zu ihrem Sedcard-Shooting in Berlin begleitet. Ihre Ziele steckt Natascha Ochsenknecht hoch. Nachdem sie vor einigen Jahren auf der Fashion Week in London gelaufen war, scheint sie Blut geleckt zu haben. "Für mich ist der Reiz: 'Kann ich mit 58 noch etwas reißen oder nicht?'", stellt sie klar. Dabei könne sie sich gut vorstellen, einmal für ein großes Modelabel wie Gucci über den Laufsteg zu stolzieren.

In insgesamt acht neuen Folgen können die Fans das turbulente Alltagsleben der Familie Ochsenknecht verfolgen. Was nach der ersten Staffel klar sein sollte: Es wird nicht langweilig mit den Ochsenknechts.