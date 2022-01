Am Samstagabend startete die 19. Staffel "DSDS". Gleich zu Beginn begeisterte eine 17-jährige Sängerin Neu-Juror Florian Silbereisen.

Zum Auftakt der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sorgte die 17-jährige Abigail Nova Campos am Samstagabend (22. Januar, auch bei RTL+) für einen ersten Gänsehaut-Moment. Die Sängerin, die seit Jahren Mitglied in einem Gospelchor ist, überzeugte die Jury mit einer Interpretation von Demi Lovatos "Anyone". Bei Ilse DeLange (44) sorgte sie für Tränen, Toby Gad (53) geriet ins Schwärmen und Florian Silbereisen (40) vergab sogar seine erste goldene CD. "Unglaublich, unfassbar gut. Ich freue mich, auf alles was da kommt", zeigte sich der Schlagerstar begeistert.

Damit ist Abigail in den Top 25 und für den Auslands-Recall gesetzt. Mit ihr haben es in den ersten Jury-Castings auch diese Kandidaten in den Auslands-Recall geschafft: Die Brüder Harry und Gianni Laffontien, Din Omerhodzic sowie Melissa Mantzouki.