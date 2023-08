Nächstes großes Streikopfer: "Dune 2" wird von November 2023 auf März 2024 verschoben.

Der nächste große Kinofilm ist dem Streik in Hollywood zum Opfer gefallen. Der Start von "Dune 2" wird auf den 15. März 2024 verschoben. Das gab die Produktionsfirma Warner Bros. laut Medienberichten bekannt. Das Branchenmagazin "Variety" hatte zuvor von entsprechenden Plänen des Studios berichtet. Eigentlich sollte das Sequel der Science-Fiction-Saga von 2021 am 3. November 2023 in die Kinos kommen.

"Dune 2" ist bereits seit geraumer Zeit abgedreht, aber dennoch vom Streik der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA betroffen. Den Mitgliedern des Berufsverbands ist es nicht nur verboten, Filme zu drehen, sondern auch sie zu bewerben. Promotermine und der Besuch der Premierenfeier sind ihnen also untersagt. Und ohne die Werbung der Stars wie Timothée Chalamet(27) und Zendaya (26) hätte es selbst ein bekannter Titel wie "Dune 2" schwer.

Godzilla und King Kong müssen "Dune 2" weichen

Der neue Starttermin von "Dune 2" hat Konsequenzen für einen weiteren großen Kinofilm aus dem Hause Warner. "Godzilla x Kong: The New Empire" war eigentlich für den 15. März 2024 vorgesehen. Durch die Konkurrenz von "Dune 2" wandert das Aufeinandertreffen der legendären Monster auf den 12. April des nächsten Jahres.

Im Gespräch war auch eine Verschiebung weiterer Warner-Titel. Doch sowohl "Aquaman 2" als auch die Musical-Version von "Die Farbe Lila" behalten vorerst ihren Starttermin im Dezember 2023.

Vor Warner hat bereits Sony auf den Streik reagiert. Das Studio schob unter anderem die Marvel-Verfilmung "Kraven the Hunter" und einen weiteren "Ghostbusters"-Film auf das Jahr 2024.