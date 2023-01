"First Dates - Promi Spezial" Diese Prominenten nehmen an den Sonderfolgen teil

Kann Roland Trettl in der beliebten VOX-Datingshow "First Dates" auch Prominente verkuppeln?

In diesem Jahr feiert das Datingformat "First Dates - Ein Tisch für zwei" auf VOX sein fünfjähriges Jubiläum. Bisher verhalf Starkoch Roland Trettl (51) darin ganz normalen Singles zu einem ersten Date im TV-Restaurant und vielleicht sogar der großen Liebe. In zwei Spezialausgaben der Show werden sich nun prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ein TV-Date wagen. Bereits seit 16. Januar gibt es "First Dates - Promi-Spezial" beim Streamingdienst RTL+ zu sehen, als Doppelfolge werden die beiden Episoden am 30. Januar um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt.

Neun Promis lassen sich auf das Experiment "First Dates" ein. Auf Partnersuche machen sich die Schauspielerinnen Radost Bokel (47), bekannt durch ihre Rolle als "Momo" im gleichnamigen Film, sowie Lucy Hellenbrecht (24), die ihren Durchbruch mit "Germany's next Topmodel" gefeiert hatte. Weitere Schauspielkollegen auf Datingkurs sind "Alles was zählt"-Star Bela Klentze (34) sowie Andreas Guenther, der unter anderem in "Club der roten Bänder" zu sehen war.

"Lindenstraße"-Schauspielerin Liz Baffoe (53) wird ebenfalls in der Sendung zu sehen sein. Ihr schließen sich "DSDS"-Gewinner Prince Damien (32), der ehemalige Fußball-Kommentator Werner Hansch (84) sowie Schauspielerin und Comedienne Lisa Feller (46) an. Der Schlagersänger Vincent Gross (26) vervollständigt die prominente Teilnehmerschaft. Sie alle treffen auf Singles, die nicht im Showbusiness tätig sind.

Aufgepasst! Diese Besonderheit hat die TV-Folge

Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes RTL+ können bereits seit 16. Januar auf "First Dates - Promi Spezial" zugreifen. Wer alle neun Prominente beim Dating beobachten möchte, sollte auch am 30. Januar bei VOX einschalten. Denn Liz Baffoes Teilnahme wird als Einzige nur im Fernsehen zu sehen sein. Andersherum sind Vincent Gross, Bela Klentze und Lucy Hellenbrecht nur in den zwei Episoden online auf RTL+ zu sehen.

Bei der TV-Folge handelt es sich offenbar um einen Zusammenschnitt der beiden online verfügbaren Folgen und Baffoes Date. Bei VOX werden Liz Baffoe, Lisa Feller, Prince Damien, Radost Bokel, Werner Hansch und Andreas Guenther bei ihren Restaurantdates zu beobachten sein.

So laufen die Folgen ab

Trotz prominenter Teilnehmer werden die Spezialfolgen genauso ablaufen, wie es Fans der Sendung seit 2018 gewohnt sind. Wie in den regulären Ausgaben haben sich die jeweiligen Dating-Paare zuvor noch nicht kennengelernt. Sie werden erst von Roland Trettl in Empfang genommen und können sich im Anschluss bei einem Kennenlerndrink erstmals beschnuppern. Die Chance, ihre Gespräche zu vertiefen, bekommen die Teilnehmenden dann beim gemeinsamen Essen. Wem nach mehr Nähe zumute ist, darf sich in die Restaurant-eigene Fotobox begeben und das erste Aufeinandertreffen dort festhalten. Nach dem Blind Date entscheiden die Singles nicht nur, wer die Rechnung übernehmen möchte, sondern auch, ob sie sich ein weiteres Treffen vorstellen können.

Neugierig, ob aus dem Blind Date Liebe wurde? Am Ende jeder Folge erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer ein Update, wie es für diejenigen weitergegangen ist, zwischen denen es gefunkt hat.

Welche Erwartungen haben die Prominenten?

Für Hansch, den mit großem Abstand ältesten Promi-Teilnehmer, stellt das Format eine besondere Chance dar: "Es gibt, glaube ich, nicht so viele Ebenen, auf denen man noch suchen kann in meinem Alter", begründet er im Interview seine Teilnahme. Seine verbleibende Zeit auf Erden sei "zu wertvoll, dass man sie alleine verbringt und man hört und liest sehr viel darüber, dass die Einsamkeit im Alter besonders schwer zu ertragen ist." Gemeinsame Konzertbesuche und sportliche Aktivitäten sind ihm wichtig, auf keinen Fall dürfe seine potenzielle Partnerin rauchen.

Prince Damien spricht derweil einen Punkt an, der wohl allen teilnehmenden Promis im Vorfeld des Formats durch den Kopf gegangen sein dürfte: "Ich finde es relativ schwierig, herauszufinden, ob die Person an einem selber, also an der privaten Person interessiert ist oder an der öffentlichen." Seit seiner Erfolge bei "DSDS" und dem Dschungelcamp sei ihm das bei Dates schon mehrmals negativ aufgefallen, "was ich manchmal schade finde".

Liz Baffoe hatte noch nie ein Blind Date. Dementsprechend aufgeregt war sie vor dem Aufeinandertreffen mit ihrem noch unbekannten Gegenüber. "Das ist für mich eine totale Herausforderung, [...] weil ich in der Regel mein Privatleben immer so privat wie möglich halte und jetzt gehe ich damit ins Fernsehen und lerne hoffentlich den Mann meines Lebens kennen - natürlich bin ich total aufgeregt", verriet sie vorab.

SpotOnNews