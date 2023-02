Am 6. Februar startet die vierte Staffel von "First Dates Hotel". Wohin verschlägt es die Singles dieses Mal?

Das "First Dates Hotel" öffnet am 6. Februar bei VOX ab 20:15 Uhr wieder seine Tore. Die Datingshow mit Starkoch Roland Trettl (51) startet bereits in die vierte Staffel. Dabei bleibt Vieles altbekannt, aber Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auch auf Neues freuen.

Neuer Ort zum Verlieben

Nachdem in der ersten Staffel die Singles noch in die Provence gereist sind, ging es in den darauffolgenden beiden Staffeln beide Male in ein Hotel in Kroatien. Die vierte Staffel bringt die Teilnehmenden nun erstmals nach Mallorca. Trettl hat selbst sieben Jahre auf der Insel gelebt und freut sich daher, die Singles auf der Balearen-Insel willkommen zu heißen.

"Es ist sozusagen 'meine' Insel, ich fühle mich hier wohl und möchte dieses Wohlfühlen auch an meine Gäste weitergeben", schwärmt er in einem Interview mit dem Sender. Er hat auch eine Antwort darauf, warum man sich ausgerechnet dort besonders gut verlieben kann: "Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass Mallorca einen ganz besonderen Geruch und Licht hat, dass sind alles Dinge, die dabei helfen sich noch leichter zu verlieben."

Auch bei den Teilnehmenden gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal checken in diesem Jahr mit der 55-jährigen Corina und ihrer Tochter Jascha (20) ein Mutter-Tochter-Single-Duo im "First Dates Hotel" ein. Werden sie beide frisch verliebt nach Hause reisen?

Roland Trettl und sein Team helfen der Liebe auf die Sprünge

Diese Frage wird sich in acht neuen Folgen beantworten. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich sonst auf das bekannte Konzept der Sendung freuen. Anders als bei "First Dates - Ein Tisch für zwei" haben die Teilnehmenden nicht nur ein Abendessen als Chance auf die Liebe, sie genießen stattdessen gleich einen ganzen Flirt-Urlaub. Bei einem Blind-Date und weiteren Aktivitäten können sich die nach Liebe suchenden Urlauber kennenlernen. Falls es mit dem Gegenüber nicht funken sollte, wohnen noch genug andere alleinstehende All-Inklusive-Bucher im Hotel. Ganz alleine sind sie bei der Suche nach der Liebe allerdings nicht. Neben Roland Trettl stehen die Hotelmitarbeiter den Singles mit Rat und Tat zur Seite.

SpotOnNews