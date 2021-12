HBO hatte bereits den Piloten für ein "Game of Thrones"-Prequel drehen lassen. Der konnte aber trotz 30 Mio. Dollar Budget nicht überzeugen.

Der erste Versuch eines "Game of Thrones"-Prequels war für HBO vor allem eine Geschichte des Scheiterns: Wie ein neues Buch enthüllt, wurde die Idee des Prequels, in dem unter anderem Naomi Watts (53) mitspielen sollte, verworfen. Allerdings erst nachdem die Pilotfolge für sage und schreibe 30 Millionen Dollar gedreht worden war.

Der ehemalige Vorsitzende von WarnerMedia, Robert Greenblatt (61) sagte dem Journalisten und Autoren James Andrew Miller in einem Interview laut "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers": "Sie hatten über 30 Millionen Dollar für einen 'Game of Thrones'-Prequel-Piloten ausgegeben, der gerade in Produktion war, als ich dazukam." Die Pilotfolge soll 2019 in Nordirland gefilmt worden sein.

"Das funktioniert einfach nicht"

Weiter erzählt Greenblatt: "Und als ich einen Schnitt davon sah, einige Monate nachdem ich angekommen war, sagte ich zu Casey: 'Das funktioniert einfach nicht und ich denke es kann nicht einlösen was die Original-Serie versprochen hat.' Und er widersprach mir nicht, was tatsächlich eine Erleichterung war." Casey Bloys ist Chief Content Officer bei HBO.

Es hätte großer Druck geherrscht, es "richtig zu machen" und er hätte nicht gedacht, dass es so funktioniere, so Greenblatt. "Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns entschieden mit dem unbetitelten 'Game of Thrones'-Prequel nicht weiterzumachen", erklärte HBO in einem Statement und dankte Cast, Crew und weiteren Beteiligten für ihre harte Arbeit.

Eine andere "Game of Thrones"-Serie hat dagegen bekanntlich grünes Licht bekommen: Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll zehn Episoden umfassen. Unter anderem Matt Smith (38), Emma D'Arcy (29), Steve Toussaint (56), Rhys Ifans (54), Olivia Cooke (27) und Paddy Considine (48) werden darin zu sehen sein. Die Serie soll nächstes Jahr bei HBO Premiere feiern.