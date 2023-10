Die beliebte Quizshow "Gefragt - Gejagt" verabschiedet sich nach mehr als 80 Folgen und mit mehreren Quotenrekorden in die Winterpause.

Die Winterpause für die Quizelite von "Gefragt - Gejagt" steht kurz bevor. Mit der Sendung am Freitag (6. Oktober) verabschiedet sich das Team rund um Moderator Alexander Bommes (47) nach vier Monaten und über 80 Folgen in die wohlverdiente Pause. Mit der neuen Staffel, die jetzt ihren Abschluss findet, hat die beliebte Quizsendung mal wieder einige Quotenrekorde aufgestellt, wie die ARD Programmdirektion in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Insgesamt erzielte die Staffel der rasanten Quizshow demnach eine Reichweite von 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit steigerte sich der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr auf 17,3 Prozent (zum Vergleich: 2022 durchschnittlich 15,8 Prozent). Vor allem die beiden XXL-Shows von "Gefragt - Gejagt" am 5. und 19. August hätten für großes Interesse beim TV-Publikum gesorgt. Das erste Primetime-Special verfolgten 3,87 Millionen Menschen, das zweite 3,90 Millionen.

Im September erreichten zwei Folgen zudem erstmalig Marktanteile von über 20 Prozent. "Das schnellste Quiz Deutschlands hat wieder einmal bewiesen, dass es einzigartig ist. Ob im Studio oder Zuhause - die Sendung macht einfach Lust aufs Mitraten", beglückwünschte Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend, die Quizshow.

Fans der TV-Sendung müssen nach dem Abschluss der Staffel aber nicht voll und ganz auf ihre Lieblingssendung verzichten. Ab Montag (9. Oktober) stehen zehn Tage lang die Eventwochen mit "Allein gegen alle" an.

Seit über zehn Jahren im deutschen TV

2012 startete "Gefragt - Gejagt" mit sechs Folgen im NDR, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis heute angestammten Sendeplatz wochentags um 18 Uhr umzog. Alexander Bommes war von Anfang an als Moderator dabei. In der Sendung tritt ein Team von Kandidaten gegen Profi-Quizspieler an. Zu den "Jägern" der aktuellen Staffel gehörten Lektorin Annegret Schenkel, "Die Generalistin" Adriane Rickel (49), "Der Quizvulkan" Dr. Manuel Hobiger (41), "Der Besserwisser" Sebastian Klussmann (34), "Der Quizgott" Sebastian Jacoby (45), "Der Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne (62) und "Der Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik (68).

"Gefragt - Gejagt" basiert auf "The Chase". Die britische Show von ITV, bei der ein Team von Kandidaten gegen den "Jäger", einen Profi-Quizspieler, antritt, wurde 2009 entwickelt. In den USA, in Australien und in vielen weiteren Ländern läuft das Quiz ebenfalls.