Nach der Winterpause ist die Quizshow "Gefragt - Gejagt" zurück. Darauf dürfen sich die Rätselfans ab dem 5. Juni freuen.

Mit "Gefragt - Gejagt" kommt eine beliebte Quizshow auf die TV-Bildschirme zurück. Nach mehrmonatiger Winterpause startet die Sendung wieder auf ihren angestammten Sendeplatz im Vorabendprogramm. Ab Montag, 5. Juni, 18 Uhr läuft das Quiz wochentags im Ersten und in der ARD-Mediathek.

So viele neue Folgen gibt es

Mehr als 80 neue Folgen wird es dem Sender zufolge geben, die bis Mitte Oktober ausgestrahlt werden. Zuletzt hatte die TV-Show einiges zu feiern: Während der Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr holte "Gefragt - Gejagt" die besten Quoten in zehn Jahren. Die vergangene Staffel erzielte durchschnittlich 15,8 Prozent Marktanteil und eine Reichweite von rund 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Das Team bei "Gefragt - Gejagt"

Moderator bei "Gefragt - Gejagt" ist Alexander Bommes (47), der nach längerer Krankheitspause im Frühjahr sein TV-Comeback feierte. Fest zum Team der Jägerinnen und Jäger gehört nun Annegret Schenkel. Sie studierte Germanistik, Soziologie sowie Kunstgeschichte in Leipzig und Edinburgh und arbeitet als Korrektorin. Als langjähriges Mitglied im Deutschen Quiz-Verein nimmt sie regelmäßig an Quizveranstaltungen teil.

Mit dabei sind auch wieder "Die Generalistin" Adriane Rickel (48), "Der Quizvulkan" Dr. Manuel Hobiger (41), "Der Besserwisser" Sebastian Klussmann (34), "Der Quizgott" Sebastian Jacoby (45), "Der Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne (62) und "Der Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik (67).

Lektorin Rickel kam 2021 an Bord und liest als Vorbereitung auf die Sendung viel Zeitung. Dr. Hobiger arbeitet beim Erdbebendienst des Bundes und ist seit 2018 Jäger in der Show. Sein Spezialgebiet ist Geografie. Vor der Sendung versucht er sich abzulenken, um das Lampenfieber zu bekämpfen. Unterhaltungskünstler Klussmann ist seit 2013 im Team und bereitet sich auf neue Staffeln mit Schach, Liegestützen und Autogenem Training vor. Controller Jakoby liebt das Thema Geschichte. Auch er ist seit 2013 dabei und setzt darauf, vor den Dreharbeiten "gut und lange zu schlafen". Dr. Kinne arbeitet als Autor und Übersetzer. 2018 begann er als Jäger in der Show, wobei seine Schwäche das Thema Fußball ist. "Ich interessiere mich nicht dafür, ansonsten bin ich breit aufgestellt."

Wie gehabt treten auch in den neuen Folgen wieder vier Kandidaten gegen die Quizprofis an. Die Fragen stammen aus 24 Wissensbereichen von Unterhaltung, Kultur, Geografie bis Sport und Politik.

Die Jäger erhalten übrigens nicht das Geld der Kandidaten, wenn sie gewinnen. Sie bekommen für jeden Auftritt ein festes Honorar.

Seit über zehn Jahren im deutschen TV

2012 startete "Gefragt - Gejagt" mit sechs Folgen im NDR, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis heute angestammten Sendeplatz wochentags um 18 Uhr umzog. Alexander Bommes war von Anfang an als Moderator dabei.

"Gefragt - Gejagt" basiert auf "The Chase". Die britische Show von ITV, bei der ein Team von Kandidaten gegen den "Jäger", einen Profi-Quizspieler, antritt, wurde 2009 entwickelt. In den USA, in Australien und in vielen weiteren Ländern läuft das Quiz ebenfalls.

Vom 26. Juni bis 30. Juni wird auch das Radio-Special zurückkehren. Dann stellen sich Radiomoderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihren Hörern der Quiz-Elite.