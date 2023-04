Nach über einem halben Jahr Pause: Im Juni starten 80 neue Folgen von "Gefragt - Gejagt"

"Gefragt - Gejagt" kommt am 5. Juni 2023 mit neuen Folgen zurück in den ARD-Vorabend. Dies gab Thomas Kinne (62), einer der "Jäger" in dem erfolgreichen Quiz, "hochoffiziell" via Facebook bekannt. Dazu verlinkte er die Programmübersicht der ARD zu diesem Tag. Der Sender hatte zuvor nur von einem Start im Juni gesprochen.

"Gefragt - Gejagt" übernimmt damit wie gehabt den Programmplatz um 18 Uhr von "Wer weiß denn sowas?". Mit der von Kai Pflaume (55) moderierten Wissensshow wechselt sich das Quiz seit Jahren am Vorabend ab. Zuletzt liefen neue Folgen im Oktober 2022.

Über 80 neue Folgen bis Mitte Oktober

Wie viele Folgen die elfte Staffel von "Gefragt - Gejagt" umfasst, ist noch nicht bekannt. Dem Branchenmagazin "DWDL" zufolge sollen es laut dem Ersten über 80 Episoden sein, die bis Mitte Oktober laufen.

Während der Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr holte "Gefragt - Gejagt" mit einem Marktanteil von 19 Prozent die besten Quoten in zehn Jahren.

Comeback für Alexander Bommes und die Jäger

Wie bewährt treten auch in der elften Runde wieder vier Kandidaten gegen die Jäger an, Profis aus dem Deutschen Quizverein. Neben "Quizdoktor" Thomas Kinne sind dies "Besserwisser" Sebastian Klussmann (34), "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik (68), "Quizvulkan" Manuel Hobiger (41), "Generalistin" Adriane Rickel (49) und "Quizgott" Sebastian Jacoby (45). In der letzten Staffel kam noch Annegret Schenkel dazu.

Im letzten Herbst testete die ARD den Ableger "Gefragt - Gejagt: Allein gegen Alle". Darin tritt ein Kandidat gegen bis zu fünf Jäger an. Ob das Spin-off in die nächste Runde geht, ist noch nicht bekannt.

Moderator bei "Gefragt - Gejagt" ist Alexander Bommes (47), der nach längerer Krankheitspause zuletzt bei der "Sportschau" sein TV-Comeback feierte.