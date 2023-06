"Germany's next Topmodel"

"Germany's next Topmodel" Alle Infos zum großen Finale

Am 15. Juni kürt Heidi Klum ihr neues Topmodel. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer im großen "GNTM"-Finale.

An diesem Donnerstag, 15. Juni, steigt das große Finale der 18. Staffel "Germany's next Topmodel" (20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream oder auf Joyn). Heidi Klum (50) wird in der Show zahlreiche Gäste begrüßen, bevor sie die Siegerin der diesjährigen Staffel kürt.

Finalistinnen und Gewinne

Fünf Models haben es nach 17 Wochen ins Finale geschafft und sind nun Anwärterinnen auf den "GNTM"-Sieg: Best Agerin Nicole (49) aus Offenbach am Main, Olivia (22) aus Hamburg, Selma (19) aus Berlin, Somajia (21) aus Bielefeld und Curvy-Model Vivien (23) aus Koblenz. Zur Eröffnung der Show werden die Models laut ProSieben mit Künstlerinnen und Künstlern des Friedrichstadtpalasts performen. Für die Grand Show "Falling - In Love" hat Jean Paul Gaultier (71) die Kostüme kuratiert.

Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl wieder einige Walks der Finalistinnen erwarten. Nikeata Thompson (42) und ihr Team choreografieren das Finale zum siebten Mal. Am Ende wird sich entscheiden, wer den Titel "Germany's next Topmodel 2023" trägt, auf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" kommt und das Kampagnengesicht des Kosmetikherstellers Mac Cosmetics wird.

Gäste und Moderation

Im Finale können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur auf die Kandidatinnen freuen. ProSieben hat einige bekannte Namen angekündigt, die als Gäste in der Finalshow dabei sein werden. Neben dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier begrüßt Moderatorin Heidi Klum in Köln auch den britischen Modedesigner Christian Cowan (27) und ihre Tochter Leni Klum (19), die Ende 2020 ihr Modeldebüt feierte und seither erfolgreich im Modelgeschäft unterwegs ist.

Zudem werden "GNTM"-Urgestein und Creative Director Thomas Hayo (54) und ein echter Hollywoodstar erwartet: Jennifer Lawrence (32) soll mit dabei sein. Der überraschende Besuch der US-Schauspielerin, die "Oscar-Glamour" in Finale bringen soll, wurde vorab bei Instagram angekündigt.

Aus dem Backstage des "GNTM"-Finales wird sich Ex-Kandidatin Katherine melden, die den Finalistinnen und den Gästen Fragen stellen wird. Eigentlich sollte Cassy diesen Job übernehmen, doch die sagte kurz vor der Show ab. Weitere Special Guests und ehemalige Kandidatinnen sowie Gastjuroren und Gastjurorinnen aus den verschiedensten Staffeln, die im Publikum sitzen werden, sind ebenfalls angekündigt.

Acts

Auch musikalische Acts dürfen in der Show nicht fehlen: Es werden die Rockband Scorpions (seit 1965), die schwedische Doppel-ESC-Gewinnerin Loreen (39, "Tattoo") und die deutsche Sängerin, Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30, "Unholy") erwartet. Der weltweit gefragte deutsche Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (geb. 1993, Majnoon) macht die Gästerunde komplett.

SpotOnNews