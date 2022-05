Lijana Kaggwa und Nathalie Volk erheben Vorwürfe gegen "GNTM". ProSieben will nun offenbar juristisch gegen die Ex-Kandidatinnen vorgehen.

Nathalie Volk (25) hat in einer Instagram Story schwere Vorwürfe gegen die Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" und Heidi Klum (48) erhoben. Die Kandidatin der neunten Staffel von 2014 behauptet unter anderem, ein Arzt sei beim Dreh erst nach drei Tagen bei ihr eingetroffen, obwohl sie unter Schmerzen gelitten habe. Zudem schrieb sie: "Ich habe Narben am Körper wegen Heidi. Vielleicht sollte die Produktion mir einen Psychologen vorschlagen?"

Zuvor hatte Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa in einem YouTube-Video erste Vorwürfe verlauten lassen. Das Model hatte 2020 die Show freiwillig verlassen. Als Grund für ihren überraschenden Ausstieg nannte sie das konstante Mobbing der Fernsehzuschauer, unter dem sie laut eigenen Aussagen noch bis heute leidet. In ihrem aktuellen Clip wirft sie der Produktionsfirma unter anderem vor, nichts dem Zufall zu überlassen und Situationen zu kreieren, die für dramatische Szenen sorgen und zu Streitigkeiten unter den Models führen sollen.

Vorwürfe sind "haltlos"

Auf Nachfrage von "t-online" erklärte eine "GNTM"-Sprecherin nun: "Beide bekommen Post von uns. Nathalie Volk behauptet in diesem Kontext Dinge, gegen die wir juristisch vorgehen werden." Wer bei "GNTM" einen Arzt brauche oder nach einem Arzt verlange, bekomme direkt und unmittelbar einen Arzt, heißt es in dem Statement. Insgesamt hätten bislang 340 Kandidatinnen bei dem Format in den Top 20 gestanden. "Einige üben Kritik, die wir ernst nehmen. Andere - wie zum Beispiel Nathalie Volk - erheben mit acht Jahren Abstand Vorwürfe um einen Poolplanscher, die haltlos sind." In ihrer Instagram Story hatte Volk behauptet, dass sie bei einem Stoß in den Pool durch Heidi Klum blaue Flecken davongetragen habe.

Am kommenden Donnerstag (26. Mai) geht die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" zu Ende. Fünf Models kämpfen dann um die Siegprämie von 100.000 Euro: Luca (20), Anita (21), Lou-Anne (19), Noëlla (25) und Martina (50). Die Gewinnerin ziert zudem das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" und wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics.

SpotOnNews