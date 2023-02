Die 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet am 16. Februar 2023. ProSieben hat jetzt die 29 Kandidatinnen vorgestellt.

Die 18. Staffel "Germany's next Topmodel" startet am 16. Februar 2023 auf ProSieben. Die 29 Kandidatinnen der Castingshow von Heidi Klum (49) stehen bereits fest. Wer sich dieses Jahr wieder auf ältere Models gefreut hat, wird enttäuscht. Statt Best-Ager sind 2023 Curvy-Models, ein Tattoo- sowie Piercing-Fan und die Freundin eines Pop-Stars mit dabei.

Sprachtalent und Pop-Star-Freundin

Die 23-jährige Ida aus Köln ist ein echtes Sprachtalent - sie spricht fünf Sprachen fließend. Die 19-jährige Emilia aus Kelkheim im Taunus besticht hingegen durch ihre Körpergröße. Mit ihren 1,94 Metern ist sie kaum zu übersehen. Sie wolle anderen großen Frauen Mut machen, "niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der 'Norm' entspricht", erklärt sie dem Sender. Ana ist 22 Jahre alt, kommt aus Heide und ist mit einem Pop-Star liiert. Bei ihrer Arbeit in einem Musik-Label lernte sie den britischen Singer-Songwriter Tom Gregory (27) kennen und lieben. "Ich bin gegenüber meinen Mitmenschen loyal und zuvorkommend und bin immer für alles offen", beschreibt sich die 22-Jährige selbst.

Ida, Ana und Emilia wurden von Heidi Klum "höchstpersönlich für die 18. Staffel von 'Germany's Next Topmodel' ausgewählt und nach Los Angeles eingeladen", heißt es.

Piercings und Kurven

Auch Elisabeth (21) aus München versucht ihr Glück. Sie kennt die Show vermutlich schon etwas besser. Denn die 21-Jährige hat gemeinsam mit der zweitplatzierten Luca aus der vergangenen Staffel Abitur gemacht. Die 19-jährige Lara aus Aschbach sticht vor allem aufgrund ihrer Tätowierungen und Piercings heraus. Sie liebe es, sich die Haare zu färben, sich zu verändern und "alles mit Adrenalin". Cassy (23) aus Hamburg präsentiert sich selbstbewusst: "I'm born to be a star! Mein Leben lang warte ich schon darauf, dass mir endlich jemand die Bühne gibt, die mir zusteht. Jetzt ist es endlich so weit."

Dieses Jahr sind auch wieder Curvy-Models vertreten. So möchte Vivian (22) aus Koblenz Frauen zeigen, dass die Konfektionsgröße keine Rolle spielt. "Ob curvy oder skinny, klein oder groß, jung oder alt: Jede Frau ist auf ihre Art besonders", stellt sie im Interview mit dem Sender klar. Auch Melina (18) aus Linz möchte ihre Kurven in Szene setzen. Vor allem eines beschäftigt die 18-Jährige: "'Curvy' und 'Petit' sollte in den normalen Kollektionen integriert werden und keine eigene Kategorie mehr sein. Dafür möchte ich mich einsetzen."

Olivia (22) aus Hamburg wolle Frauen, "die so aussehen wie ich, zeigen, dass es nicht nur eine Version von hübsch gibt". Die 22-Jährige hat ihre ersten Lebensjahre in einem Asylheim verbracht. Ihre Mutter sei die wichtigste Person in ihrem Leben: "Ich bin ja nur an dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, weil meine Mutter so viel aufgegeben hat." Somajia (21) aus Bielefeld möchte sich "einen Platz neben Naomi Campbell" sichern. Ihre Eltern kommen beide aus dem Togo. "Ich werde alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, diesen Titel mit nach Hause zu bringen. Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie und Community."

Auch diese Kandidatinnen versuchen ihr Glück

Das sind die restlichen Model-Anwärterinnen, die dieses Jahr gegeneinander antreten. Aus Bayern: Alina (21), Leona (21), Coco (20) und Eliz (21). Aus Baden-Württemberg: Zoey (26). Aus Berlin: Anya (19), Mirella (20), Selma (18). Aus Niedersachsen: Sarah (20). Aus Nordrhein-Westfalen: Nina (22), Jülide (23), Ida (23), Tracy (25), Melissa (19), Anna-Maria (24). Rheinland-Pfalz: Juliette (20). Sachsen: Slata (19). Sachsen-Anhalt: Indira (20). Schleswig-Holstein: Katja (20). Österreich: Elsa (18).

Die 18. Staffel startet am 16. Februar 2023 zur Primetime. Die weiteren Episoden werden dann immer donnerstags ebenfalls um 20:15 Uhr auf ProSieben (und Joyn) zu sehen sein. Bereits im November hatte der Sender mitgeteilt, dass es für die Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Im Mai 2022 hatte sich Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19) gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen können und sich den Titel in der 17. Staffel geschnappt.

SpotOnNews